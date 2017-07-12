Yeni karbon kaynağı doğalgaz

İstanbul'da düzenlenen 22'nci Dünya Petrol
Kongresi'nde petrolün geleceği de masaya yatırıldı. Petrol zengini ülkeler dahil tüm katılımcıların ortak noktası petrolün az bir geleceğinin kaldığı yönünde. Petrolün yerine geçecek yenilenebilir enerji dışında karbon temelli kaynak ise doğalgaz. Total CEO'su Patrick Pouyanne, "Şu andan başlayarak 20 sene sonrasına göre o zaman oluşacak fiyata göre yatırımlarımızı yapmalıyız. Belki petrolün yerine gaz gelecek ve biz buna şimdiden yatırım yapmalıyız. Geleceğin karbon enerjisi doğalgaz olabilir" dedi. Dünyada değişim ve değişime öncelik etme konusunda bir liderlik sorunu olduğunu belirten Pouyanne, "Şu anda dünyada tüm sektörde yaşanan bir dalgalanma var. Petrol fiyatlarında çok ciddi düşüşlere şahit olduk. 50 dolardan bahsediyoruz şu anda. Buna ayak uydurulması çok zor. Birçok yerde belirsizlikler var. Jeopolitik düzensizlikler arasında yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hükümetler arasında uyum sağlanmalı. İklim değişikliği bir gerçek ve bununla mücadele etmek zorundayız. Tüm bunlara güvenilir ve uygun bir fiyata temiz enerjiyi sağlamak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.
YATIRIMLAR %12 AZALDI
Kongrede lansmanı yapılan "2017 Dünya Enerji Yatırımı" raporuna göre de küresel enerji yatırımları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12 düşüşle yaklaşık 1.7 trilyon dolara geriledi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) raporuna göre geçen yıl elektrik sektöründe 717 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Elektrik sektöründeki bu yatırım, fosil yakıtlara ayrılan kaynağı geçerek geçen yıl ilk defa enerjide en çok yatırımın yapıldığı alan oldu. Yenilenebilir enerji yatırımları 297 milyar doları buldu. Geçen yıl, dünyada enerji projelerine kaynak aktarımı yüzde 12 düşüşle yaklaşık 1.7 trilyon dolar oldu. Petrol ve doğalgaz kaynaklarının yer altından çıkarılması için yapılan yatırımın geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 26 düşmesi, küresel enerji yatırımlarını da aşağı çekti.
Rusya: OPEC kararı petrol fiyatına istikrar kazandırdı
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anton Inyutsin, OPEC'in aldığı üretimi kısma kararı sonucunda petrol piyasalarında fiyatlara istikrar kazandırıldığını ve bunun da sektörün büyümesine katkı sağladığını söyledi. Inyutsin, "Fiyat dalgalanmaları ve Avrupa Komisyonu'nun izlediği politikalara rağmen halihazırda büyümekte olan bir sektörümüz var" dedi.
2040'ta dört araçtan biri elektrikli olacak
IHS
Markit Başkan Yardımcısı Daniel Yergin, petrol konusunda kısa ve uzun vade arasında ciddi fark olduğunu söyledi. Yergin, "Kayagazına 2006'da 11.5 milyar dolar harcama yapılmışken bugün 25 milyar dolar harcama yapılmış durumda. Petrolün zirveyi görmesi kaygısı var. Zirveyi gördük asıl endişe bunun telafi edilip edilmemesi. Gelecekte hibrit mi elektrikli araçları mı kullanacak? Bu tür değişimler her şeyi etkileyecek. 2040'ta araçların tipi sektörün geleceğini belirleyecek. Elektrikli araçların yüzde 11-25 arasında olacağını düşünüyoruz. Buna benzer değişimler petrolün geleceğini de etkileyecek" şeklinde konuştu
Küresel elektrik talebi artacak
Hindistan
Petrol
Bakanı Shri
Dharmendra
Pradhan, dünya
genelinde gelecek
dönemde
küresel elektrik
talebinin artacağını
belirterek,
"Yakın
gelecekte sürdürülebilir
kaynakların
yerini
konvansiyonel
kaynaklar
alacak" dedi.
OPEC'in petrol
üretimi kısma
kararına büyük
üreticilerin
uyduğunu ifade
eden Pradhan,
ancak bu durumun
fiyatlar
üzerinde beklenen
etkiyi göstermediğini
dile
getirdi.
Amacımız enerji merkezi olmak
Suudi
Arabistan'ın
"2030 vizyonu
hedefler ve fırsatlar"
konulu
panelinde
konuşan Suudi
Arabistan'ın
Türkiye
Büyükelçisi
Nabeel
Al Afaleg,
"Planlarımız
genişledi ve
2030 vizyonumuzu
geliştirdik.
Ekonomiyi
çeşitlendirmek
ve refah içinde
bir ekonomi
için adımlar atılacak.
Amacımız
krallığı bir enerji
merkezi olarak
görmek.
Yenilenebilir
enerji alanına
da ciddi yatırımlar
yapıyoruz"
dedi.