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Çeyrek bu sayfada! - İşte 13 Temmuz Perşembe gram fiyatları

Giriş Tarihi: 13.7.2017 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 09:31
Çeyrek altın fiyatları bu sayfada! - İşte 13 Temmuz Perşembe gram altın fiyatları

Yaz aylarıyla birlikte vatandaşlar gerek düğünlerde hediye etmek gerekse yatırım yapmak adına yla yakından ilgileniyor. Çeyrek ne kadar oldu? ? gibi sorular da vatandaşlar tarafından sıkça aranıyor. İşte 13 Temmuz Perşembe altın fiyatlarındaki son durum

13 Temmuz Perşembe sabahı itibariyle belli oldu. İnternet kullanıcıları nı, fiyatlarını büyük bir merak içerisinde takip ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 13 Temmuz Perşembe altın fiyatları...

13 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

İstanbul borsasının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da 13 Temmuz Perşembe günü itibariyle gram altın 140,15 liradan alınırken 140,19 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

224,24 liradan alınan Çeyrek altın 229,11 liradan satılırken Yarım altın ise 447,08 liradan alınıp 458,41 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 939 liradan alınıp 949 liradan satılıyor. Son olarak Tam Ziynet altın ise 896,96 liradan alınıp 914,03 liradan satılıyor.

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Çeyrek altın fiyatları bu sayfada! - İşte 13 Temmuz Perşembe gram altın fiyatları
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