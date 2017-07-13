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Diyarbakır’da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

İHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 13.7.2017 15:10 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 15:21
Diyarbakır’da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 15 Temmuz günü saat 06.30'dan itibaren tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini belirtilerek, uygulamanın gün boyu devam edeceği, gece saatlerinde ise nöbetçi araçların vatandaşlara hizmet vereceği kaydedildi.

16 Temmuz günü gece saat 01.00'dan 06.00'a kadar (A5, AZ, B3, B6, B8, CE2, CE3, CE4, El, E8, F2, Z2, Z3) 13 güzergahta 14 nöbetçi araç ile saat başı ring hizmeti verilecek.

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Diyarbakır’da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
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