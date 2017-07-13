Emekli maaşını çalışırken artırın

Çalışma hayatı boyunca emekli maaşını artırabilmek mümkün, ancak bazı kuralları var. Askerlik yapanların, annelerin ve gurbetçilerin borçlanma hakkı bulunuyor.

Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranlan düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı bin 339 lira, 2000 sonrasında bu rakam ise 798 lira 24 kuruş. Emekliler bu rakamlardan dert yakınırken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şöyle sıraladık: