Gelin birlikte kazanalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz
'un yıldönümünde TOBB
-YASED
işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı'nda dünya devi 350 şirketin CEO'larıyla bir araya geldi. Erdoğan, yatırımcılara "Siz sermaye, birikim, teknoloji, yeteneğinizi, biz de pazar, insan kaynağı, bölgesel gücümüz, geleceğe yönelik beklentilerimizi ortaya koyacağız. Çağrımız 'kazan-kazan' çağrısı. Bu delikanlıca, dostça bir çağrıdır" diye seslendi. Türkiye'nin bölgede güvenli bir liman olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye tedarik, transit, tüketimi yakalar duruma geldi. Gelin birlikte çalışalım, birlikte kazanalım" dedi. Erdoğan, şu mesajları verdi:
KAYBEDEN OLMAYACAK:
Bu işbirliğinin kaybedeni yok. Çağrımız kazan-kazan çağrısıdır. Bu çağrı ekonomik mesajının yanında, samimi, hasbi, delikanlıca, dostça bir çağrıdır.
TÜRKİYE İNADINA BÜYÜYOR:
Geçen yıl tarihimizin en ağır travması 15 Temmuz ile sınır içinde ve dışında terörle mücadeleye rağmen yüzde 2.9'luk büyüme elde ettik. Türkiye'nin demokrasisi ve ekonomisi yerle yeksan olsun isteyenleri hayal kırıklığına uğrattık.
GÖSTERGELER MORAL VERDİ:
Birinci çeyrekte yüzde 5'lik büyüme hepimize ümit verdi. Yılı beklentilerin üzerinde bir büyümeyle tamamlayacağımıza inanıyorum. İhracat ilk 6 ayda yükseliş trendini sürdürüyor, istihdam artıyor, Merkez Bankası döviz rezervimiz 110 milyar dolara ulaştı. Turizmde kayıpları telafi etmeye başladığımız bir döneme giriyoruz.
DOĞRUDAN BİZE GELİN:
Reformlarla cazip bir yatırım iklimi oluşturduk. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nı kurarak uluslararası yatırımcıların önünü açtık. Onlardan ricamız aracıya itibar etmeden doğrudan ajansımıza gitmeleridir. Gerektiğinde Başbakanımızla doğrudan irtibat kurmanızı temin edecektir.
ALANLAR ÇEŞİTLENİYOR:
Geçen yıl 12.3 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi. Bu yıl dört ayda 3.6 milyar doların üzerine çıktık. Özellikle imalat, enerji yatırımlarındaki artış önemli.
İSTİKRAR VE GÜVEN
İçinde yer aldığımız coğrafya bizim handikapımız değil avantajımızdır. Çünkü siyasi, ekonomik ve insani olarak bölgenin güvenli limanı olan Türkiye'nin farkı işte bu vasfıdır. Ülkemizin denklemi olmadığı hiçbir projenin yürütülebilmesi mümkün değildir. Biz de bu konumumuzu kendimizle birlikte tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin huzuru ve refahı için değerlendirmeye çalışıyoruz.
KURUMSAL TOPLANTI ÖNERDİ
Ekonomi önceliklerimizin ve reform gündemimizin en başında yer alıyor. Gelişmiş ülkeler statüsüne geçme hedefimize ulaşmak için her zamankinden daha çok çalışacağız. Yatırımcıyı kalkınmamızın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Uluslararası sermayeyi kurumsallaştırmak suretiyle senede bir kez bir araya gelmek bütünleşmeyi sağlayacak.
BAŞKA ÜLKELERLE KIYASLAMAYIN
Türkiye dünyanın en ciddi çatışma ve kriz bölgesinin ortasında yer almasına rağmen istikrar ve güven ortamının tehlikeye düşmesine asla izin vermemiş bir ülkedir. Bu, Türkiye'nin aslında en büyük gücüdür. Bunun için Türkiye'yi lütfen çevresindeki ülkelerle kıyaslamayın, onlarla karıştırmayın, onlara benzetmeyin. Türkiye, bu noktada çok farklı ve güçlü bir ülke. Geleceğe ilişkin iddialı hedeflerimizle biz farklı bir ülkeyiz.
CEO'LAR AYAKTA ALKIŞLADI
Toplantıya Bauhaus, Benetton,
Coca-Cola,
Facebook, General
Electric, Google,
Hewlett Packard,
IBM, Mercedes,
Motorola, Microsoft,
Nike, Pepsi,
Socar, Siemens,
Toyota ve Vodafone
gibi şirketlerin
CEO'ları ve üst
düzey yöneticileri
katıldı. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu
konuşmasında
"15 Temmuz'da ortaya koyduğunuz mücadele, liderlik için sizi ayakta alkışlamak istiyoruz" dedi.
Bunun üzerine yatırımcılar Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı.
150 MİLYAR $ KAZANDIRDILAR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, salondaki yatırımcıların ülkeye 150 milyar doların üzerinde yatırım kazandırdığını belirterek, "Ülkemizle kader birliği yaptılar. Memleketimize üretim, istihdam ve ihracat sağladılar. Geçen yıl 2 Ağustos'ta yaptığımız toplantının ardından, bugün yine sizin liderliğinizde bir araya geldik" diye konuştu. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem ise şunları söyledi: "Bundan sonra ortak hedefimiz, bir an önce ekonomik ve yapısal reform gündemimize dönerek, ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmak ve bir yatırım cazibe merkezi olarak konumlandırılmasını sağlamak olmalıdır."
TOBB VE YASED FETÖ'YÜ KINADI
TOBB ve YASED tarafından, gerçekleştirilen İstişare Toplantısı'nın ardından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Hükümetin hızla aldığı tedbirler, uygulamaya koyduğu yasal-yönetsel düzenlemeler ve teşvikler, darbe girişiminin yarattığı olumsuz etkiyi sınırlayarak iş ve yatırım ortamının sağlıklı şekilde devamına önemli katkı sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, ekonomik ve yapısal reform gündemimize daha da odaklanarak ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmak ve bir yatırım cazibe merkezi olarak konumlandırılmasını sağlamak olmalıdır." Açıklamada, Türkiye'nin istikrarına, ekonomisine ve hukuk devletine yönelik hain darbe girişimi kınandı.