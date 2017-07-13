Türkiye ABD'nin çelik kararına misilleme yapabilir

Bakan Zeybekci, ABD'nin Türk çeliğine antidamping uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yaklaşık 2 yıl önce buna itiraz ettiklerini söyledi. ABD'nin söz konusu kararının gerekçesinin yersiz olduğunu vurgulayan Zeybekci, ABD'nin bu konuda ilk 3 soruşturmada Türkiye'ye bir yaptırım kararı alamadığını ancak dördüncü soruşturmada bu kararı alabildiğini ifade etti.

Zeybekci, "Biz de gereğini yaptık ve bunu DTÖ'ye taşıdık, bununla ilgili adımlarımızı attık. Şu anda süreç devam ediyor. ABD'yi DTÖ nezdinde şikayet ettik. Ama müttefikler arasında böyle bir şey olmamalı. Ama ticari menfaatler söz konusu olduğunda onların bize yaptığını, yoğun şekilde bize gelen baskılarla biz de Amerikan ürünlerindeki devlet desteklerini görüyoruz. US Cotton'un (Amerikan Pamuk Birliği) Amerikan pamuğu üzerindeki desteklerini biliyoruz, bununla ilgili gerekli adımı attık. Yaptığımız soruşturmada destek ortaya çıktı. Bu, şu anda Türkiye'ye ABD'den ithal ettiğimiz bütün ürünlere, stratejik ve savunma dahil olsa bile Amerikan hükümetinin desteğinin olup olmadığı yönünde bir araştırma, soruşturma hakkı ortaya çıkarır. Bunun da gereğini yaparız."

Zeybekci, ABD'nin çelik ithalatına yasak getirilmesine yönelik söylemlerinin yanlış olduğunu vurguladı.