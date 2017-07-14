Darbecilere hak ettikleri cezayı verin

BUGÜN NELER OLDU

darbe girişiminde ülkesine sahip çıkan sivil toplum örgütleri, sendikalar, odalar ve borsalar 15 Temmuz'un birinci yıldönümünde hükümete destek bildirisi yayımladı. Sivil örgütler, FETÖ ile mücadelenin sürmesi çağrısını yaparken, terör örgütü mensuplarına gereken cezanın verilmesi ve toplum vicdanının rahatlatılmasını talep etti. Yayımladıkları ortak bildiride, "Yargı kurumları darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri cezaları vermeli. Milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır" denildi. Türk-İş, TİSK, TZOB, TESK, Hakİş, Memur-Sen, Kamu-Sen ve TOBB'un bildirisini heyet adına okuyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "15 Temmuz sonrası toparlanma süreci tamamlandı. Şimdi atılım sürecini başlatmalıyız. Prangalar çözüldü şimdi koşma zamanı, yeni rekorlar kırmalıyız. Yeni reform sürecini başlatmalıyız. 15 Temmuz Türkiye için milat" dedi.-Abdurrahman Kaan (MÜSİAD Başkanı): Hain darbe planı başarılı olsaydı Türkiye ekonomisi yüzde 25 küçülmeye uğrayacaktı. Bu, Türkiye'nin 10 yıl geriye gitmesi, yani bu süreçte emek elde edilen bütün kazanımların kül olması anlamına geliyor.-Mustafa Topçuoğlu (Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı): 15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor.-Hüseyin Darcan (TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ): 15 Temmuz ruhu her zaman canlı tutulacak. Bu topraklarda hiçbir hainliğe fırsat vermeyeceğiz.-İbrahim Burkay (BTSO Başkanı): 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbi'nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi.-Mustafa Koca (ASKON Başkanı): FETÖ kalkışmasının ardından büyüme rakamlarında yüzde 5'i yakalayarak ekonominin ne kadar güçlü olduğumuzu ortaya koyduk. Ülkemiz, bölgesinde bağımsız politikalar yürüterek büyük Türkiye hedefine hızla ilerliyor.