Dolar ne kadar? (14 Temmuz 2017)

Nisan ortasından beri genel olarak 3.50 civarında seyreden dolar/TL'de geçen hafta pazartesi günü başlayan satış baskısı çarşamba günü itibarıyla terse döndü ve TL 24 saatte dolar karşısında yüzde 2'yi aşkın değer kazandı. Bu değer kazancında Yellen'in konuşması sonrası ABD'nin sıkılaştırma adımlarının "oldukça yavaş" gerçekleşeceği beklentisi belirleyici oldu.

Her iki yönlü sert dalgalanmaların ardından ise dolar/TL anlamlı bir değişim göstermezken bankacılar küresel piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak TÜFE enflasyonu ve perakende satış verilerinin yön belirleyici olmasını bekliyorlar

Çarşamba günü 3.6440'ı test ettikten sonra dün günü 3.57 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah da anlamlı bir değişim göstermeyerek güne saat 08.14'te 3.5690/3.5714 seviyesinden başladı. Aynı saatte euro/TL 4.0715/4.0735 seviyesindeydi.

KÜRESEL BORSALAR REKOR KIRIYOR

Küresel borsalar, Fed'in kademeli faiz artırımı uygulayacağı ve güçlü bilanço dönemi beklentileriyle risk iştahını güçlenmesine paralel olarak rekor kırıyor.

Öte yandan küresel piyasalarda dolar, yatırımcıların ABD'de faizlerin yönü hakkında ipucu edinmek için bekledikleri enflasyon verisi öncesinde başlıca para birimleri karşısında yatay seyrediyor.

Ancak ABD'de bugün 15.30'da açıklanacak veri enflasyonda hızlanmaya işaret ederse, Fed'in faizi tekrar artırmadan önce öngörülenden daha kısa süre bekleyeceği beklentileri güçlenebilir ve bu durum ABD Hazine tahvil getirileri ve doların yönünü yukarı çevirebilir.

ABD'de tüketici fiyatları enflasyonunun haziranda yıllık bazda yüzde 1.7 ile mayıs ayı ile aynı düzeyde kalacağı tahmin ediliyor. Tüketici fiyatlarının mayıstaki yüzde 0.1 artışın ardından haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.2 artması bekleniyor.

TL cinsi tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.71, iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.49 oldu.