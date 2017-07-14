İşsizlik maaşı artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ulusal İstihdam Stratejisi'ndehemişsizlik sigortasındanyararlanmayı kolaylaştıracak,hem de iş aranmasını özendirecekdüzenlemeler var. İşsizlik maaşınınüst sınırınınve ödemesüresinin değişmesi ile ilgiliçalışmalar devam ediyor. Aylıködemelerdevam edecek ve kişininiş aramaya yönlendirilmesisağlanacak. Eğer çalışmalaryasaya dönüştürülürse şu andaasgari ücretinkadarolan üst sınırınarasında bir rakamolması bekleniyor. Yine en fazla10 ay olanarasında bir süreyeçıkartılacağı konuşuluyor.İşsizlik maaşıalmanıngündemde.Şu anda son 3yıldaolmayanve son 4 aydaprim ödememişolan birisi işsizlikmaaşı alamıyor.Özellikle son 4 ay şartı hasta olanya da başka sebeplerleişten kısa süreliayrı kalanlarınmaaş almasınızorlaştırıyor.Bu şartlardakiÖteyandankendiisteğiylehiçbirgerekçesiolmadanişten ayrılanlar, yani. Ancak İşKanunu'nda '' tanımınagiren durumlarda çalışanınişsizlik maaşı alma hakkı var.Haklı fesihle istifa edenler, haklıolduklarını ispatlarsa işsizlikmaaşına başvurabiliyor. Maaşınödenmemesi, gerçek ücretinsaklanması, mobbing, iyi niyetve ahlak kurallarına uyulmaması,sağlık gerekçeleri haklı fesihkapsamına giriyor. İşsizlik maaşınaayrıldıktan sonragerekiyor. Süreyigeçirenin maaş süresi de azalıyor.Artık esnaf da işsizlik maaşı alabilecek. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle, Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan; son 3 yılda 600 gün sandık primi ödeyenlere 180, 900 gün ödeyenlere 240, bin 80 gün ödeyenlere 300 gün süreyle maaş verilecek. Ödeneğin günlük tutarı, ortalama kazancın yüzde 40'ı kadar olacak.