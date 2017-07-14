İşsizlik maaşı artıyor

Ulusal İstihdam Stratejisi'nde
hem
işsizlik sigortasından
yararlanmayı kolaylaştıracak,
hem de iş aranmasını özendirecek
düzenlemeler var. İşsizlik maaşının
üst sınırının artırılması
ve ödeme
süresinin değişmesi ile ilgili
çalışmalar devam ediyor. Aylık
ödemeler yüksekten başlayıp düşerek
devam edecek ve kişinin
iş aramaya yönlendirilmesi
sağlanacak. Eğer çalışmalar
yasaya dönüştürülürse şu anda
asgari ücretin yüzde 80'ine
kadar
olan üst sınırın 2 bin lira ile 2 bin 500 lira
arasında bir rakam
olması bekleniyor. Yine en fazla
10 ay olan ödeme süresinin de 12-14 ay
arasında bir süreye
çıkartılacağı konuşuluyor.
İşsizlik maaşı
almanın şartlarının da hafifletilmesi
gündemde.
Şu anda son 3
yılda 600 gün primi
olmayan
ve son 4 ayda
prim ödememiş
olan birisi işsizlik
maaşı alamıyor.
Özellikle son 4 ay şartı hasta olan
ya da başka sebeplerle
işten kısa süreli
ayrı kalanların
maaş almasını
zorlaştırıyor.
Bu şartlardaki sürelerin de azaltılması gündemde.
Öte
yandan
kendi
isteğiyle
hiçbir
gerekçesi
olmadan
işten ayrılanlar, yani istifa edenler işsizlik maaşına başvuramıyor
. Ancak İş
Kanunu'nda 'haklı fesih
' tanımına
giren durumlarda çalışanın
işsizlik maaşı alma hakkı var.
Haklı fesihle istifa edenler, haklı
olduklarını ispatlarsa işsizlik
maaşına başvurabiliyor. Maaşın
ödenmemesi, gerçek ücretin
saklanması, mobbing, iyi niyet
ve ahlak kurallarına uyulmaması,
sağlık gerekçeleri haklı fesih
kapsamına giriyor. İşsizlik maaşına
ayrıldıktan sonra 1 ay içinde başvurmak
gerekiyor. Süreyi
geçirenin maaş süresi de azalıyor.
ESNAF DA FAYDALANACAK
Artık esnaf da işsizlik maaşı alabilecek. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle, Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan; son 3 yılda 600 gün sandık primi ödeyenlere 180, 900 gün ödeyenlere 240, bin 80 gün ödeyenlere 300 gün süreyle maaş verilecek. Ödeneğin günlük tutarı, ortalama kazancın yüzde 40'ı kadar olacak.
KAYNAK: TAKVİM