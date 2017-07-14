Katar'a ikinci gemi yola çıkıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic ile Bakanlıkta görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Katar'a yönelik bir soru üzerine Zeybekci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani'nin 3 günlük Türkiye ziyaretinde birçok konuyu ele aldıklarını anlattı.

Türkiye'nin hangi ülke olursa olsun zor durumda kalması halinde yardımda bulunacağının altını çizen Zeybekci, Körfez ülkeleriyle Katar arasındaki sorunlara ilişkin aklı selimin öne geçmesini istediklerini aktardı. Zeybekci, "Kardeşler arasındaki şu andaki bu mevcut atmosferin yine kardeşçe ortadan kalkmasını istiyoruz, diliyoruz ve destekliyoruz" diye konuştu.

200'ÜN ÜZERİNE ÇIKACAK

Et ve süt ürünleri, beyaz et, yaş sebze ve meyve gibi ürünlerden oluşan 15 bin tonluk ihracatın Katar'a ulaştığını bildiren Zeybekci, Katar'a giden kargo uçağı sayısının bu akşam itibarıyla 200'ün üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.

KATAR'A ÖZEL MİNİ FUAR

Bakan Zeybekci, Katar'a karayoluyla ihracatta beyaz eşya, vitrıfiye, ambalaj malzemeleri ve tekstil ürünlerini de içeren birçok ürünün tanıtımı için bu ay sonuna kadar Türkiye'de Katarlı firmalara tanıtım için fuar yapacaklarını bildirdi. Bu fuarın bire bir Türk ve Katarlı firmaların bir araya geleceği mini ve özel bir fuar olacağının altını çizen Zeybekci, fuarın Batı Anadolu'da bir şehirde düzenlenebileceğini bildirdi.

İKİNCİ BİR GEMİ DE EN KISA SÜREDE YOLA ÇIKACAK

Zeybekci, Katar'a karayoluyla ihracat güzergahının netleşip netleşmediği sorusuna karşılık, "Karayoluyla gönderdiğimiz tırlar 13-14 günde ulaşırken, gemiyle 11 günde ulaştı. Tırların biz 6 günde ulaşabileceğini biliyoruz teknik olarak. İranlı dostlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Onların destekleri olması gerekiyor. Tırlarımızın İran'ın Ro-Ro gemisi bağlantısı olan iki liman şehrine gitmesinin sağlanması önemli. Karayoluyla ihracatı sağladığımız zaman büyük bir rahatlama olacak hız anlamında. 6 günde ulaşmak sürattir ama gemiyle de zaten yüklemelerimize devam ediyoruz, ikinci bir gemi de en kısa sürede çıkacak" yanıtını verdi.