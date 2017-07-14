Türk Telekom’dan 15 Temmuz’a özel iletişim desteği

Türk Telekom, demokrasi mücadelesinde iletişimin oynadığı önemli role istinaden bu yıl da 15 Temmuz'da geçerli olmak üzere tüm mobil abonelerine gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri şebeke içi sınırsız dakika ve yurt içi her yöne geçerli 1000 dakika tanımladı. Bunun yanı sıra faturalı mobil müşterilerine ise ek olarak gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri yurt içi her yöne geçerli 5000 SMS tanımladı. Türk Telekom ev ve iş telefonu abonelerinin* ise 15 Temmuz'da gün boyunca kendi aralarında yapacakları şehir içi ve şehirlerarası tüm aramalar ücretsiz olacak.

Türk Telekom sabit internet kullanıcılarının ise 15 Temmuz'da yapacakları internet kullanımları Adil Kullanım Noktası'na (AKN) dahil edilmeyecek ve AKN'yi aşmaları sebebiyle hız düşümü yaşayan abonelerin hızları, mevcut paket hızlarına yükseltilecek.

Toplam 38 meydanda kurulan Wi-Fi noktalarında ücretsiz internet ve ankesörlü telefonlardan ücretsiz arama hizmeti

Anma programı kapsamında, 15 - 16 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Ankara, Niğde, Konya, Gaziantep, Trabzon ve Bursa gibi pek çok ilde toplam 38 meydanda kurulan Wi-Fi noktalarının yanı sıra ve tüm Türkiye'yi kapsayan 4 binin üzerindeki Türk Telekom Wi-Fi noktasından da iki gün boyunca internet kullanımı ücretsiz sağlanacak.

Bununla birlikte tüm vatandaşlar Türkiye'deki toplam 65 bin ankesörlü telefondan telefon kartı veya kredi kartı kullanarak, 15 Temmuz'da 00:00-23:59 saatleri arasında şehir içi ve şehir dışı ev ve iş telefonlarıyla ücretsiz görüşülebilecek. Cep telefonlarına yapılan aramaların ilk 2 dakikası ise ücretsiz olacak.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAKİ TÜRK TELEKOM BAYİLERİNDE DE 15 TEMMUZ ANILACAK

Türk Telekom'un, ülkenin dört bir yanında hizmet veren bayileri de demokrasi tarihimizin bu önemli gününü çeşitli etkinliklerle anacak. Şirket, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel olarak hazırladığı görselleri, bayilerinde kuracağı ekranlarda gösterecek. Türkiye'nin toplam 81 ilinde demokrasi nöbeti tutulacak meydanlarda bulunan 200'e yakın Türk Telekom bayii 15 Temmuz gecesi sabaha kadar açık olacak. Bu noktalarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulup şarj gibi ihtiyaçları karşılanacak.