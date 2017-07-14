Umman'a ilk PARS teslim edildi

FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Umman için üretimini üstlendiği 8x8 tekerlekli zırhlı araçların ilkini teslim etti.

FNSS'nin 20 Eylül 2015'te imzalanan sözleşme kapsamında yaptığı ilk teslimat için Ankara'da tören düzenlendi.

Törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "FNSS'nin yeni ihracatıyla müttefikimiz Umman ile dostluğumuz perçinlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Sözleşme kapsamında, 2020'ye kadar Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine, PARS III 8×8 ve PARS III 6×6 olmak üzere toplamda 13 farklı konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edilecek.