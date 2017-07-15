100 bin kişi geldi, bir ciklet dahi kaybolmadı

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin yaşandığı en kritik noktalardan biri de Atatürk Havalimanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 100 bin kişinin akın ettiği alanda darbecilere karşı eşsiz bir direniş gösterildi. O gecenin gizli kahramanlarının arasında 6 bin TAV çalışanı da vardı. Direnişe katılan ve halkı da organize eden TAV çalışanları, emniyet güçleri ve İstanbul Valiliği'nin desteğiyle havalimanında bir başarı hikâyesi yazdı. O hain gecede başından sonuna direnişe destek veren ve ekibi organize eden TAV Grubu CEO'su Sani Şener ile buluştuk. Şener, o geceye dair en gurur verici hikâyeyi SABAH okurlarıyla paylaştı. Şener, milyonlarca liralık takıların, mücevherlerin, saatlerin olduğu terminal mağazalarının boş kalmasına rağmen 100 bin kişiden tek birinin dahi ürünlere dokunmadığını, bir cikletin dahi kaybolmadığını söyledi.İstanbul'daydım. O gece köprüye geçişlerde bir yönün durduğunu, diğer bölümde de büyük bir yoğunluk olduğunu gördüm. Telefonlar çalmaya başladı ve bir darbe girişimi olduğunu öğrendim. İlk işimiz darbeyi kimin yaptığına bakmadan bunun karşısında olduğumuzu bildirmek oldu.O gün tanklar dayanmış, askerler gelmiş, ellerinde ağır silahlar var... O sırada havada iki F16 var. Havalimanına dalış yapıyor ve sonik bomba (ses bombası) yapıyor...Darbe günü yolcuyu alandan boşaltmamamız gerekiyordu. Burada çalışan bin 200 güvenlik görevlimiz var. Onun 600'ü gündüz, 600'ü gece çalışıyor. Hepsini çağırdık. bin 200 güvenlik görevlimiz ve diğer çalışanlarla 6 bin personelimiz buradaydı.Cumhurbaşkanımızın anonsunun hemen ardından gelişler başladı. O gece yaklaşık 100 bin kişi geldi. Onları organize etmemiz gerekiyordu. Kule özel harekât ekipleri tarafından temizlendi. Biz ve emniyet güçleri de kuleye gelen direnişçi vatandaşlarımızı ikna edip kuleden çıkardık. Ardından Cumhurbaşkanımızın uçağı saat 03.05'te alana indi ve hangara girdi. TAV'dan 4 müdür arkadaşımız karşıladı. Hatta onların o ana dair bana anlattığı özel bir anekdot var. Arkadaşlarımız o esnada kendini yere atarken Cumhurbaşkanımız korkusuzca ilerlemiş. Bizzat olayı yaşayan arkadaşlarımızdan dinlediğim bir anı. Arkadaşlarımız o esnadaki cesaretine hayran kalmış. O gece kuledeki arkadaşlar gerçek birer kahramandır. 5 dakika önce kafalarına silah dayandı, sonra polis darbecileri temizledi. Sonrasında Cumhurbaşkanımızın uçağı sağ salim indi. Cumhurbaşkanımız devlet konuk evine geçince çalışanlarımız direnişçi halkı devlet konuk evine yönlendirdi. Böylece Cumhurbaşkanımıza büyük bir koruma kalkanı oluşturuldu.O gece binlerce direnişçi geldi ve terminale girdi. Biz o esnada dükkânlardaki bütün çalışanlarımızı güvenli yerlere taşıdık. Dükkânlar açık ve boş kaldı. Orada milyonlarca liralık takılar, pırlantalar, saatler, çantalar vardı. Ancak o gece bir tane ciklet dahi oradan gitmedi. En küçük bir yağmalama olmadı. Eylül ayında Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World'ün genel kurulunda şu andaki durumunu açıkladık. Tankların havalimanı kapısında yer aldığı fotoğrafları ve Türk insanının darbe girişimine duruşunu gören tüm katılımcılar etkilendi ve Türk halkının demokrasiye sahip çıkışını övgüyle karşıladı.