15 Temmuz darbe girişimi
nin birinci yıl dönümünde, hainlerin hedefinde olan ülke ekonomisi yoluna daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Ekonomi yönetiminin anında aldığı kararlarla "ekonomik kaos" yaratmayı planlayanların hevesleri kursağında kalırken, üretimiyle, ihracatıyla, büyümesiyle, borsasıyla Türkiye ekonomisi rakiplerinden de pozitif ayrışmayı başardı. Dev projelerde en ufak bir aksama yaşanmazken, Türkiye yabancı yatırımcının güvenli limanı olmaya devam etti.
Hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde ekonomiyle ilgili bakanlar yaptıkları açıklamalarda "Darbeden zarar görmek bir yana, güçlenerek çıktık" mesajı verdiler. Maliye Bakanı Naci Ağbal
, "Ekonomi kurumlarımızın aldığı tedbirler ve ekonomimizin sağlam temelleri sayesinde piyasalarda hızlı bir şekilde istikrar sağlandı" diye konuştu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
, "15 Temmuz'da Türkiye ekonomisi de demokrasi gibi test edildi ve bundan da başarı ile çıktı" dedi. Özlü, büyümeyi kalıcı hale getirmek üzere yapısal reformlara öncelik verdiklerini anlattı.
HASADI DA HAŞATI DA BİLİRİZ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
, "Bizim milletimiz hasat etmeyi de bilir, ihanet içinde olanları haşat etmeyi de bilir. Tüm dünya bir milletin asıl gücünün, topla, tüfekle yahut tankla değil, imanlı ve inançlı insanların eliyle ölçülebileceğini gördü" dedi. Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) yok etmenin, 15 Temmuz şehitlerine ve bu vatana borçları olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
, Türkler'in vatanı için canını hiçe sayan bir millet olduğunu vurguladı.
EKONOMİK DESTAN YAZDIK
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, o dönemin, ekonomi zaferi olarak da tarihe geçeceğini söyledi. Darbe girişimi sırasında doların 15 lira olacağının, Borsa İstanbul'un düşeceğinin, ihracatın duracağının söylendiğini ifade eden Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü: "18 Temmuz Pazartesi günü Türkiye ve Türk ekonomisi, bütün dünya ile entegre şekilde tıkır tıkır çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi millet, 18 Temmuz'da Türk ekonomisi destan yazdı. Gerçek mücadele, gerçek savaş artık dünyanın her yerinde olduğu gibi ekonomi, büyüme savaşıdır."