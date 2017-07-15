BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de uzun yıllardır yatırım yapan Honda'nın önceki Türkiye Başkanı'nın 15 Temmuz günü yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "15 Temmuz kalkışmasını en yakından yaşayan markalardan biri olduğumuzu söyleyebiliriz. O dönemki Honda Türkiye Başkanı Hideto Yamasaki bir iş yemeğinden evine dönerken tam da kalkışmanın olduğu anlarda o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru aracıyla giriş yapmak üzereymiş. Önceleri normal bir köprü trafiği olduğunu düşünürken gidiş yönünden geriye doğru ilerleyen motosikletleri ve köprü üzerindeki hareketlenmeleri gördüğünde farklı bir olay olduğunu anlamış. Köprüye varmadan orta refüjde açılan bir boşluktan ise geriye dönmeyi başarmış. Şirketteki bazı diğer yöneticilerle ile irtibata geçtiğinde ise bir darbe girişimi olduğunu öğrenmiş. Deniz yoluyla evine vardıktan sonra ise TV'den gelişmeleri takip etmiş. Bu arada gerek Japonya'da bulunan ailesi gerekse Honda merkez ofisiyle irtibata geçerek durumla ilgili bilgi vermiş. O akşam vatandaşların kalkışmayı engelleme çabalarını HidetoYamasaki Türk halkının hamlelerini "tarifi mümkün olmayan bir cesaret örneği" olarak tanımlamıştı."Honda'nın mevcut Başkanı Takuya Tsumura, 15 Temmuz ve gelecek planları hakkında "15 Temmuz döneminde Honda için çok büyük önemi olan ve Türkiye'deki fabrikada da üretilen Civic Sedan'ın yeni model çalışmaları yapılmaktaydı. Yeni model için Honda Türkiye fabrikasına planlanan 40 milyon euro tutarındaki yatırım başlamış ve kısa bir süre sonra üretime geçilecekti. Hali hazırda Honda'nın Türkiye'ye duymuş olduğu güven ve kalkışmanın hemen sonrasında dahi istikrarını koruyan ekonomisi, Honda'nın yatırım planlarını hiçbir şekilde değiştirmeden yoluna devam etmesini sağlamıştır. O döneme denk gelen istihdam artırımı devam etmiş ve hatta 2017 yılı için ikinci vardiyaya geçmeyi gerektirecek yatırım kararları da o dönem alınmıştır. Devam eden ikinci vardiyaya geçiş ve ek isitihdam çalışmaları Honda'nın Türkiye ekonomisine ve güçlü devlet yapısına inancının bir göstergesidir" yorumunu yaptı.Satışlar açısından bakıldığında da 2016 yılında sadece kalkışmanın yaşandığı ay hedefin çok az altında kaldıklarını belirten Takuya Tsumura, "Devam eden aylarda hiç fire verilmeden hatta temmuz ayından kalan farkın kapatılarak satış hedeflerinin tutturulmuş olması Honda merkez tarafından takdir ve biraz da şaşkınlıkla karşılanmıştır. Bu doğrultuda da tüm planlarımızı aynı şekilde uygulayarak satışlarımıza devam etmekteyiz" dedi.