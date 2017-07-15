Türkiye ekonomisi önemli bir testten başarıyla geçti

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi bir yandan güvenlik önlemleri alınırken, diğer yandan da ekonominin zarar görmemesi için yoğun bir trafik işledi. Bu trafiğin önemli aktörlerinden biri de Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya oldu. Çetinkaya, ilk andan itibaren finansal sistemin sorunsuz işlemesi, vatandaşın ATM'lerden para çekme konusunda panik yaşamaması, sıcağı sıcağına yabancı yatırımcılarla görüşme, ekonomi yönetimi arasında sabaha kadar telefonla süren koordinasyona ilişkin ilk kez SABAH'a konuştu. Darbe girişiminin ilk andan itibaren toplum tarafından doğru okunduğunu ve güçlü bir tepkinin ortaya çıktığını vurgulayan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Olayın büyüklüğü, şiddetine nazaran piyasaların tepkisi sınırlı kaldı, kayıplar hızlıca geri alındı. Darbe sürecinin oluşturduğu belirsizlik kısa sürdü. Türkiye ekonomisi böyle önemli bir testten başarıyla geçti" dedi. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, SABAH'ın sorularına şu yanıtları verdi:- 15 Temmuz'da ülke olarak çok sıra dışı ve beklenmedikbir olayla karşı karşıya kaldık. Burada süreç, ilkandan itibaren toplum tarafından doğru okundu ve güçlübir tepki ortaya çıktı. Olayın büyüklüğü ve şiddetinenazaran piyasalarda yaşanan ilk tepkilerin sınırlı kaldığınıve kayıpların oldukça kısa bir sürede, hızlıca gerialındığını gördük. Darbe girişiminin finansal piyasalardakur, borsa, tahvil getirileri ve risk primlerinde fiyatlamalarıbozucu ve oynaklığı arttırıcı yönde bir etkisi olmasınarağmen; ilk andaki olumsuz gelişmelerin kısa süredebüyük ölçüde telafi edildiğini gözlemledik. Bu durum,Türkiye ekonomisi adına önemli bir testten başarıylageçmek anlamına geliyor. Yaşanan şokların finansalpiyasalar üzerindeki etkisinin kısa vadeli olmasında;ilgili tüm paydaşların yüksek koordinasyonla çalışması,bankamız dâhil ekonomi kurumlarının piyasanın ihtiyaçduyduğu adımları hızlı bir şekilde atması etkili oldu.- Öncelikle üst yönetim olarak ilgili birimlerimizinyöneticileriyle durum tespiti yaptık, değerlendirmelerdebulunduk. Sistemlerin kesintisiz işlemesini temin içinolağanüstü durumlarda uygulanmak üzere hazırlanmıştüm süreçleri ve altyapıları gözden geçirdik. Şubelerimizve bankalarla temaslarımız yoğun şekilde gerçekleşti. Buçalışmaların akabinde, 17 Temmuz pazar günü MerkezBankası olarak kamuoyuna, alacağımız önlemleri özetleyenbir duyuru yaptık. Bu duyuruyla finansal aracılıkfaaliyetlerinin işlerliğinin sürdürülebilmesini amaçladık.Verilen mesaj netti: Finansal sistemin sorunsuz çalışmasıiçin tüm tedbirler alınmış ve gerekecek tüm ilavetedbirler zamanında alınmaya devam edecek.Aynı gün Bankalararası Para Piyasası'nda borç alabilme limitlerini kaldırarak bankalara gerekli likiditenin limitsiz olarak sağlanacağını açıkladık. Türk Lirası likidite yönetiminde esnekliği sağlamak adına ihtiyaç duyulması halinde bankalar tarafından limitsiz tutarda teminat döviz deposu getirilebilmesine imkân tanınacağını ilan ettik. Merkez Bankası nezdindeki tüm piyasalar ve sistemlerin (Elektronik Fon Transfer ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer) işlemler tamamlanıncaya kadar açık tutulacağını, piyasa derinliği ve fiyat oluşumlarını yakından takip edeceğimizi paylaştık. Darbe girişimini takip eden günlerde, özellikle ilk hafta sonu, ülke genelinde şubelerimizi çalıştırdık. Bankaların ihtiyaç duyabileceği likiditenin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri aldık. 17 Temmuz 2016'da finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla alınan diğer tedbirler çerçevesinde, Gün İçi Likidite (GİL) imkânının komisyon oranını sıfır olarak uygulamaya başladık. Dİ- BS'ler için var olan fazla bulundurma/iskonto oranını düşürdük ve teminat döviz depolarının 1 aya ilaveten 2 haftalık vadede de tesis edilebilmesine imkân tanıdık. Takip eden günlerde, finansal sisteme ilave likidite sağlanması adına attığımız bir diğer adım kapsamında, 9 Ağustos 2016'da aldığımız kararla Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında indirime gittik.- Hayır, kesinlikle yol açmadı. Darbe girişimini takipeden haftada Para Politikası Kurulu (PPK) toplantımız vardı.Bu toplantıda daha önce kamuoyuyla paylaştığımız yolharitasıyla uyumlu bir adım atarak normal seyrimize devamettik. Merkez Bankası olarak dönemde istikrar ortamına katkıdabulunmak için para politikasında sadeleşme adımlarıatmaktaydık. Bu süreci, toplantıda marjinal fonlama oranını25 baz puan düşürerek devam ettirdik. İletişimimizde detemkinli bir dil kullanarak risklerin farkında olduğumuzubelirttik. Ancak yaşanan sürecin kontrol altında olduğu fikrinihissettirerek bu süreçte beklemeyi değil, yol haritamızlauyumlu bir biçimde devam etmeyi tercih ettik. Bu kararımızınolumlu sonuçları olduğunu düşünüyorum. Takip edenhafta ise Enflasyon Raporu basın toplantımızda basın mensuplarıve banka ekonomistleriyle daha kapsamlı bir iletişimyapma imkânı bulduk. Orada net mesajlar vererek ekonomikgörünüme dair görüşlerimizi paylaşmaya gayret ettik.- Darbeden sonraki pazar günü, Sayın BaşbakanYardımcımız Mehmet Şimşek'le beraber yabancıyatırımcılara yönelik gerçekleştirilen telekonferansakatıldım. Küresel olarak faaliyet gösteren yatırımcıkuruluşlarının temsilci veanalistleriyle gerçekleştirilenbu görüşmede, yaşananolayların genelde Türkiyeekonomisi, özelde TürkLirası varlıkların üzerindekiolası etkilerihakkındaki sorularıcevapladık. Ülkemizekonomisi ve finansalpiyasalarınınsağlamlığını vurguladığımız bu toplantınıniletişim politikası anlamında o süreçte atılanönemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İlerleyendönemde de yerli ve yabancı yatırımcıkuruluşlarıyla Merkez Bankası'nda düzenlitoplantılar gerçekleştirmeye başladık. Böylelikle,hem kendilerine makroekonomikgörünümü anlatma fırsatı yakaladık, hem deyabancı yatırımcıların öncelikleri ve ülkemizekonomisi hakkında vurguladıkları riskalanlarını yakından tartışma imkânı bulduk.İlgili toplantılara düzenli olarak devametmekteyiz. Oluşturduğumuz iletişimstratejisinin para politikasının etkinliğiniartıran bir unsur olduğunu düşünüyorum.- Geriye dönüp baktığımızda, olaylarıniktisadi büyüme üzerindeki etkisininsınırlı ve geçici olduğunu söyleyebiliriz.Büyüme verilerine bakıldığında yıllıkGSYİH büyümesinin 2016 yılı üçüncüçeyreğinde eksi yüzde 1.3 olduğunu,fakat sonrasında atılan koordineli politikaadımlarının da etkisiyle büyümenindördüncü çeyrekte yüzde 3.5'e yükseldiğinigörmekteyiz. İçinde bulunduğumuzyılın ilk çeyreğinde ise Türkiyeyüzde 5 büyüme oranı ile benzer ülkegrubu içerisinde olumlu ayrışmaktadır.Bu noktada makro ihtiyati tedbirler veKredi Garanti Fonu (KGF) ile finansal aracılıkalanında, istihdam paketleri ile işgücüpiyasasında, kamu maliyesi tedbirleri iledayanıklı tüketim ürünleri ve konut piyasasıalanında atılan adımların etkinliğini gözlemledik.Darbe sürecinin oluşturduğu belirsizlikortamının kısa sürmesi ve pozitif büyüme oranlarınınyakalanması, Türkiye ekonomisinin sağlamtemellerine işaret ediyor.