Yabancı darbeye inat ‘yatırım’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Yabancı yatırımcı açısından darbe kalkışmasının etkisi temmuz ayı dışında neredeyse hiç hissedilmedi. Hatta takip eden aylarda yabancı yatırım hem gelmeye devam etti, hem de mevcut yatırımcı yıllık hedeflerini tutturdu. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, tüm zorluklara rağmen son çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşadıklarını belirtti ve 3.6 milyar dolar yatırım çektiklerini vurguladı. Ermut, "Hükümetimizin istikrar konusundaki kararlı duruşu ve yapılan bilgilendirme çalışmaları ile tüm olumsuzluklara rağmen Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) açısından durum olumsuz tezahür etmedi. 2016 yılında uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 56'sını yılın ikinci yarısında aldık. İlk 7 ayın ortalaması 900 milyon dolarken, son 5 aylık ortalama 1 milyar 162 milyon dolar oldu. 2016 yılının en çok yatırım çektiğimiz ayı ise 1.9 milyar dolar ile aralık oldu. Bu rakam aynı zamanda son 17 ayda gelen en yüksek brüt UDY yatırım tutarı olma özelliğine sahip" dedi.Bu rakamların 15 Temmuz sonrası doğrudan yabancı yatırımlarda bir azalma değil, tam tersi yukarı doğru bir ivme olduğunu gösterdiğini belirten Ermut, "2016 yılında çekilen toplam 12.1 milyar dolar UDY ise son 14 yıllık dönemde gelen yıllık ortalama UDY miktarına yakın gerçekleşerek istikrarlı performansın devam ettiğini gösterdi" dedi. Yabancı yatırımcıların 15 Temmuz'da kendilerinden bilgi istediklerini belirten Ermut, "Bizler 16 Temmuz tarihi itibarı ile Türkiye'deki uluslararası sermayenin üst düzey temsilcileri ile görüştük. Aynı şekilde veri tabanımızda mevcut olan 10 bin civarındaki uluslararası yatırımcıya, Dışişleri Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda bir bilgilendirme notu gönderdik. Uluslararası doğrudan yatırım yapan şirketlerin temsilcilerinin yanı sıra, konu ile ilgili tüm kamu kuruluşları ve STK'lar ile sürekli irtibat halinde çalışmalarımıza devam ettik" dedi. HALKYatırımcılara verdikleri mesajın ana temasının "Ülkemize ve demokrasimize karşı yapılmış olan bu darbe girişimi başarısız olmuştur. Halkımız, ülkenin meşru yollarla seçilmiş lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durarak demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmıştır" olduğunu belirten Ermut, günlük hayatın da normale döndüğüne vurgu yaptıklarını belirtti.2017 yılının ilk üç aylık yabancı yatırım verilerine bakıldığında, 15 Temmuz'un ardından yapılan çalışmaların ve siyasi istikrarın Türkiye'yi daha da cazip hale getirdiğini belirten Ermut, sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin arttığı görülüyor. Kısa bir süre önce Washington'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst yöneticileri ile yapmış olduğu toplantıda bu güveni ve güçlü iradeyi çok net bir şekilde gözlemledik. Referandumdan "Evet" kararının çıkması ile de yatırımcıların önünü daha iyi görebildiği ve adımlarını net bir şekilde atabileceğı bir sürece girilmiş oldu. Nihayetinde anayasa değişikliği bir vaatte bulundu ve şimdi yatırımcıların beklentisi bu vaatlerin gerçekleştirilmesi yönünde. Bundan sonraki süreçte adımların hızla atılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, 15 Temmuz sonrası sağlanan güven ve istikrar ortamı yatırımcı kararlarına olumlu katkıda bulunmuş ve Türkiye ekonomisine olan güveni daha da artırmıştır."HyundaI Assan Genel Müdürü Önder Göker, global sıkıntıların olduğu süreçlerde ve Türkiye'de zorlu zamanların yaşandığı dönemlerde Türkiye'ye olan inançlarının ve güvenlerinin her zaman tam olduğunu belirterek, "Böyle dönemlerde yatırımlarımıza ara vermedik, hatta artırarak sürdürdük. Güney Kore'deki merkez yönetimimiz ile her süreçte omuz omuza çalışıyor ve onların daimi güvencesini alarak ilerlemeye devam ediyoruz. 15 Temmuz sürecinde de benzer şekilde Türkiye'ye güvenimizi koruduk ve bundan sonra da artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Göker, "Hyundai Assan olarak Türk tüketicisiyle ilk buluşmamız olan 1990 yılından bu yana Türkiye'nin, Türk ekonomisinin ve Türk halkının en iyi seviyeye ulaşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda 1997 yılında öncelikle Türk tüketicisinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, aynı zamanda Avrupa başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeye gönderilen araçlarımız sayesinde elde ettiğimiz ihracat geliriyle de Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulan İzmit fabrikamızda bugün itibarıyla yıllık 245 bin adetlik kapasiteyle üretim ve ihracat gerçekleştiriyoruz" dedi.