Çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Temmuz 2017 altın fiyatları

16 Temmuz Pazar sabahı itibariyle altın fiyatları belli oldu. İnternet kullanıcıları çeyrek altın fiyatlarını, altın fiyatlarını büyük bir merak içerisinde takip ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 16 Temmuz Pazar altın fiyatları...

16 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

İstanbul borsasının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da 16 Temmuz Pazar günü itibariyle gram altın 139,82 liradan alınıp 139,86 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

223,74 liradan alınan çeyrek altın 229,34 liradan satılırken yarım altın ise 447,490 liradan alınıp 458,68 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 931 liradan alınıp 945 liradan satılıyor. Son olarak Tam Ziynet altın ise 896,96 liradan alınıp 914,03 liradan satılıyor.