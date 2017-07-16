Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çeyrek ne kadar? İşte 16 Temmuz 2017

Giriş Tarihi: 16.7.2017 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.7.2017 12:12
Çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Temmuz 2017 altın fiyatları

Yazın gelmesiyle birlikte vatandaşlar gerek düğünlerde hediye etmek gerekse yatırım yapmak adına fiyatlarıyla yakından ilgileniyor. ne kadar oldu? ne kadar? gibi sorular da vatandaşlar tarafından sıkça aranıyor. İşte 16 Temmuz Pazar altın fiyatlarındaki son durum...

16 Temmuz Pazar sabahı itibariyle fiyatları belli oldu. İnternet kullanıcıları nı, nı büyük bir merak içerisinde takip ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 16 Temmuz Pazar altın fiyatları...

16 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

İstanbul borsasının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da 16 Temmuz Pazar günü itibariyle gram altın 139,82 liradan alınıp 139,86 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

223,74 liradan alınan 229,34 liradan satılırken yarım altın ise 447,490 liradan alınıp 458,68 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 931 liradan alınıp 945 liradan satılıyor. Son olarak Tam Ziynet altın ise 896,96 liradan alınıp 914,03 liradan satılıyor.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Temmuz 2017 altın fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz