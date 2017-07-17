Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dolar ne kadar? (17 Temmuz 2017)

Giriş Tarihi: 17.7.2017 09:23
Dolar ne kadar? (17 Temmuz 2017)

Bankalararası piyasada dolar 3,54'ün üzerinde işlem görüyor, euro da 4,05 civarında hareket ediyor

ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Janet Yellen'ın geçen haftaki açıklamaları sonrası ABD'nin sıkılaştırma adımlarının oldukça yavaş gerçekleşeceği beklentisi dolar/TL'de düşüşe neden olmuştu.

ABD'de haziran ayında tüketici fiyatları ve perakende satışları verilerinin zayıf gelmesi kurdaki düşüşü hızlandırdı. Zayıf veriler Fed'in adımlarının daha yavaş olacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

Gelişmiş ekonomilerde faizlerin yükseleceği beklentisiyle 3,50 seviyelerinden 3,65'e kadar yaklaşan dolar/TL yönünü aşağı çevirmişti.

DOLAR ENDEKSİ 10 AYIN DİBİNDE

Dolar endeksi 95.089 ile eylül ayından bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra yatay seyirle 95.186'da bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar ne kadar? (17 Temmuz 2017)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz