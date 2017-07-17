Dolar ne kadar? (17 Temmuz 2017)

ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Janet Yellen'ın geçen haftaki açıklamaları sonrası ABD'nin sıkılaştırma adımlarının oldukça yavaş gerçekleşeceği beklentisi dolar/TL'de düşüşe neden olmuştu.



ABD'de haziran ayında tüketici fiyatları ve perakende satışları verilerinin zayıf gelmesi kurdaki düşüşü hızlandırdı. Zayıf veriler Fed'in adımlarının daha yavaş olacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.



Gelişmiş ekonomilerde faizlerin yükseleceği beklentisiyle 3,50 seviyelerinden 3,65'e kadar yaklaşan dolar/TL yönünü aşağı çevirmişti.

DOLAR ENDEKSİ 10 AYIN DİBİNDE

Dolar endeksi 95.089 ile eylül ayından bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra yatay seyirle 95.186'da bulunuyor.