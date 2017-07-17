Fed'den BNP Paribas'a 246 milyon dolar ceza

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, BNP Paribas ve ABD'deki bazı iştiraklerinin döviz işlemlerinde yasa dışı uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Banka çalışanlarının döviz alım-satım pozisyonlarını oluşturdukları elektronik sohbet odalarında rakipleriyle paylaştığı kaydedilen açıklamada, yönetimin ve iç kontrol mekanizmalarının bu usulsüzlükler karşısında yetersiz kaldığı ifade edildi.

Fed, bu nedenle BNP Paribas yönetiminden döviz işlemlerine yönelik denetim mekanizmalarını iyileştirmesini talep etti.

Fransa merkezli BNP Paribas, 2014 yılında da İran, Sudan ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımların ihlal edildiği gerekçesiyle ABD hükümeti tarafından 9 milyar dolarlık cezaya çarptırılmıştı.