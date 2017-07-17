Girişim sermayesi Anadolu’ya açılıyor

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Anadolu'nun umut vadeden şirketleriyle girişim sermayesi fonları 3 milyar liralık yatırım için buluşuyor. 'Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları'nın Gaziantep'ten sonrası durağı Konya olacak. TOBB Girişim Sermayesi Meclisi'ne üye, tamamı İstanbul merkezli olan girişim sermayesi fonları Anadolu kentlerini bir bir dolaşacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Anadolu'nun yükselişte olan şirketlerini bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız bu fonlar ve şirketler arasında gerçekleşecek bir yatırım ilişkisinin kıvılcımını ortaya çıkarmak" dedi.Girişim sermayesi yatırımlarının dünyadaki büyüklüğü 2016'da 320 milyar dolar oldu. Geçen yılın sonunda dünyadaki girişim sermayesi fonlarının elindeki yatırıma dönüştürülebilir kaynak büyüklüğü ise küresel finans krizi öncesi seviyelerin de üzerine çıkarak 525 milyar dolara ulaştı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, etkinliğe davet edilecek şirketleri fonların yatırım yapmakla ilgilenebilecekleri şirketler arasından seçtiklerini belirterek, "Kriterleri fonlar belirliyor. Daha sonra bu kriterlere uyan şirketlerin tespitinde ildeki oda ve borsalarımızla birlikte çalışıyoruz. Fonlar nasıl yatırım yaptıklarını, diğer finansman yöntemlerinden nasıl farklılaştıklarını anlatıyorlar. Sonra şirketlerle birebir görüşme yapıyorlar. Fon ile şirket arasındaki yatırım ilişkisinin ilk adımı atılıyor" dedi.Bu fonların ortaklık için dünyanın bir yanında büyüme potansiyeli yüksek şirket arayışında olduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "İmalat sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, geçmiş üç yıl boyunca istikrarlı bir şekilde büyüyen şirketler etkinliklere davet ediliyor. Fonlar yatırım yaparken, şirketin geçmiş performansıyla beraber gelecekteki büyüme potansiyelini de dikkate alıyor" dedi.Anadolubuluşmalarına 10 fon katılıyor; Diffusion Capital Partners, Doğuş SK Girişim Sermayesi, Earlybird, İda Capital, İş Girişim Sermayesi, Mediterra Private Equity, Revo Capital, Taxim Capital Advisers Limited, Tekfen Ventures ve Turkven Private Equity. Fonların amacı 5-7 yıllık bir süre içerisinde yatırım yaptıkları şirketleri büyüterek ellerindeki hisseleri satıp şirketten çıkmak.TOBBGirişim Sermayesi Meclisi'ne üye, elindeki kaynağı sadece Türkiye'de değerlendiren fonların yönettikleri varlıkların yaptıkları yatırımın büyüklüğü 5 milyar doların üzerinde. Yine bu fonların önümüzdeki iki yıl içerisinde Türkiye'de yatırıma dönüştürecekleri fon büyüklüğü ise 1 milyar doların (3 milyar lira) üzerinde. Fonların temel amacı, şirketlerden aldıkları hisseleri bir süre sonra devredip şirketten çıkmak. Bu çerçevede, yatırım yaptıkları şirketi finansal yapısı güçlü bir şekilde büyüterek şirketin değerini arttırmayı hedefliyorlar. Fonlar, yönetim kurulunda temsil edilseler de şirketin günlük işleyişinde doğrudan yer almıyorlar. Şirketin etkin yönetimini sağlamak için gerek görülürse yönetimde profesyonelleşmeye dönük değişiklikler yapmayı önerebiliyorlar.