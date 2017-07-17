TCMB Başkanı Çetinkaya: Sıkı duruş sürdürülecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 17 Temmuz Pazartesi günü Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda bir sunum yaptı.

Başkan Çetinkaya'nın sunumunda şu mesajları verdi:



- Küresel ekonomiye dair büyüme tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesi ve düşük seviyelerini koruyan oynaklıklar risk iştahını desteklemektedir



-Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret etmektedir.



-Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, fiyatlama davranışlarına dair riskler önemini korumaktadır.



- Finansal koşullar iktisadi faaliyeti destekleyici konumdadır.



- Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.



- Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir.