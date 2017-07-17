THY'den flaş karar! Ücretsiz olacak

İstanbul'da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan yolcular ücretsiz konaklama hizmetinden faydalanabilecek.

Türk Hava Yolları, Ukraynanın başkenti Kievde Stopover in Istanbul adlı ürününün tanıtımını yaptı. Hilton Oteli'ndeki etkinliğe, Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, THYDoğu Avrupa ve Balkanlardan Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Durmaz, THY Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı ile Türk ve Ukraynalı konuklar katıldı.

THY, Ukraynadan ABD, Kanada, Kolombiya, Venezuela, Panama, Küba, Arjantin veBrezilya,Birleşik Krallık, İrlanda, Seyşeller, Mauritius, Gürcistan, Azerbaycan, Tayland,İsrail, İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Almanya, Avusturya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Belçika ve Danimarkaya gidecek yolcular için Stopover uygulamasına başlıyor.

Ukraynanın Kiev, Odessa, Harkov, Lvov, Herson ve Zaporoje kentlerinden, İstanbulüzerinden aktarmalı uçan THY yolcularına İstanbulda ücretsiz konaklama hizmeti sağlanacak.

Ekonomi sınıfı yolcular dört yıldızlı otelde bir gece, business sınıf yolcular beş yıldızlı otelde iki gece ücretsiz konaklayabilecek.

Stopover uygulamasından, İstanbulda bağlantı süresi en az 20 saat olan ve İstanbul üzerinden gidiş-dönüş bileti bulunan yolcular yararlanabilecek.