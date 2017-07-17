Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'den flaş karar! Ücretsiz olacak

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 17.7.2017 21:42
THY'den flaş karar! Ücretsiz olacak

, Ukrayna'dan İstanbul'a uçan transit yolcular için (duraklama) uygulamasını başlattı.

İstanbul'da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan yolcular ücretsiz konaklama hizmetinden faydalanabilecek.

Türk Hava Yolları, başkenti Kievde in Istanbul adlı ürününün tanıtımını yaptı. Hilton Oteli'ndeki etkinliğe, Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Doğu Avrupa ve Balkanlardan Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Durmaz, THY Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı ile Türk ve Ukraynalı konuklar katıldı.

THY, Ukraynadan ABD, Kanada, Kolombiya, Venezuela, Panama, Küba, Arjantin veBrezilya,Birleşik Krallık, İrlanda, Seyşeller, Mauritius, Gürcistan, Azerbaycan, Tayland,İsrail, İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Almanya, Avusturya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Belçika ve Danimarkaya gidecek yolcular için Stopover uygulamasına başlıyor.

Ukraynanın Kiev, Odessa, Harkov, Lvov, Herson ve Zaporoje kentlerinden, İstanbulüzerinden aktarmalı uçan THY yolcularına ücretsiz konaklama hizmeti sağlanacak.

Ekonomi sınıfı yolcular dört yıldızlı otelde bir gece, business sınıf yolcular beş yıldızlı otelde iki gece ücretsiz konaklayabilecek.

Stopover uygulamasından, İstanbulda bağlantı süresi en az 20 saat olan ve İstanbul üzerinden gidiş-dönüş bileti bulunan yolcular yararlanabilecek.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den flaş karar! Ücretsiz olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz