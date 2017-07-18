AB ikiyüzlü davranıyor

Türkiye ile Macaristan
ilişkilerinin daha da gelişmesi amacıyla 2015'te Polat Holding tarafından kurulan ALX Hungary, çalışmalarını hızlandırdı. İki ülke arasında 3 milyar euro olan ticari hacmin, 2023'te 5 milyar euroya çıkarılması amacıyla çeşitli etkinlikleri hayata geçiren kurum, bir grup gazeteciyi Macaristan Dış İşleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya getirdi. İki ülke arasındaki yatırım fırsatlarından, Avrupa Birliği'ne (AB) kadar geniş konuların masaya yatırıldığı buluşmada, Bakan Szijjarto AB'nin Türkiye'ye karşı takındığı negatif tutum karşısında adeta ateş püskürdü.
AB SÖZÜNÜ TUTMUYOR
AB'nin Türkiye aleyhinde yaptığı hiçbir çalışmayı tasvip etmediklerini belirten Szijjarto, Türkiye'nin mülteciler konusunda verdiği tüm sözleri yerine getirirken AB'nin hiçbir sözünü yerine getirmediğini söyledi. Avrupa'da birkaç ülkenin iç siyaseti nedeniyle Türkiye'yi eleştirdiğini aktaran Szijjarto, bunu da kendi zayıflıklarını örtmek için yaptıklarını kaydetti. Türkiye'nin güçlü siyasi yapısının AB açısından büyük avantaj yarattığını belirten Szijjarto, "AB'nin Türkiye hakkında olumsuz konuşmasını anlayamıyoruz. Darbe girişimi terör faaliyetidir. Bazı ülkeler bunu terör olarak görmedikleri için ben de onları kınıyorum. Terör terördür. Senin terörün benim terörüm olmaz" dedi. Türkiye ile ekonomi ve siyasi alanında güçlü ilişkilerinin bulunduğuna da değinen Szijjarto, "Türkiye ile birçok sektörde işbirliği planlıyoruz. Türkler Macaristan'da iyi hissediyor çünkü Macar halkı ve yönetimi Türkleri seviyor" diye konuştu.
'TÜRKİYE YATIRIMDA İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRER'
Türkiye Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat
, Macaristan'ın Türkiye'ye büyük bir destek verdiğini söyledi. Ülkede 100'ün üzerinde Türk firmasının 1 milyar eurodan fazla yatırımları olduğunu belirten Polat, "4-5 yıl içinde Türk yatırımcılar en çok yatırım yapan ilk 10 ülke arasına girer" dedi. Polat Holding'in Macaristan yatırımlarına da değinen Polat, "Şu anda Macaristan'da 300 milyon euroluk inşaat yatırımımız var. Enerji alanında fırsatları da araştırıyoruz" diye konuştu.
TÜRK AKIMI'NDA İKİNCİ ANLAŞMA
Türk Akımı
projesinin ikinci hattı için Rusya ile geçen hafta anlaşma imzaladıklarını söyleyen Szijjarto, "Yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'a gelecek. 2019'da bitecek projeyle Türkiye ile Macaristan arasında güçlü bir enerji hattı oluşacak" dedi.