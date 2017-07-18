Çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Temmuz altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Altın ne kadar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen soruların başında yer alıyor. Çeyrek altın güne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Altına yatırım yapacak vatandaşlar için altın fiyatlarını bu haber içerisinde derledik. İşte 18 Temmuz Salı altın fiyatları...

Altının gramı 140 lira bandında devam ediyor. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da gram altın 140,12 liradan alınırken, 140,13 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 224,23 liradan alınırken 229,84 liradan satılıyor. Yarım altın da 448,46'dan alınırken 459,09 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 933,30 liradan alınıp 947,41 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 900,45 liradan alınırken 929,32 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yeni haftanın, piyasa beklentilerinin üzerindeki Çin büyüme rakamları ve iyi gelen verilerle başladığını bildirdi.

Bu hafta Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB ) açıklamalarının iyimserliği destekleyebileceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında 139 liranın destek, 142 liranın direnç seviyesinde bulunduğunu, altının ons fiyatında da 1.230 doların üzerinde kapanış gerçekleşmediği takdirde 1.205 doların görülebileceğini kaydetti.