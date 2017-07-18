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ne kadar? İşte 18 Temmuz n fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.7.2017 09:43
Çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Temmuz altın fiyatları...

Yatırım yapma konusunda na ağırlık veren vatandaşlar ne kadar? ne kadar? sorularının yanıtlarını arıyor. "" sorusunun yanıtı İstanbul'daki şiddetli yağmurdan sonra en çok merak edilen konulardan biri. Altın fiyatları sakinliğini koruyor. İşte 18 Temmuz 2017 itibariyle güncel altın fiyatları...

ne kadar? n ne kadar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen soruların başında yer alıyor. Çeyrek altın güne nasıl başladı? ne kadar? Altına yatırım yapacak vatandaşlar için nı bu haber içerisinde derledik. İşte 18 Temmuz Salı altın fiyatları...
Altının gramı 140 lira bandında devam ediyor. İstanbul'un kalbinin attığı 'da gram altın 140,12 liradan alınırken, 140,13 liradan alıcı buluyor.

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Çeyrek altın ise 224,23 liradan alınırken 229,84 liradan satılıyor. Yarım altın da 448,46'dan alınırken 459,09 liradan satılıyor.

NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 933,30 liradan alınıp 947,41 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 900,45 liradan alınırken 929,32 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yeni haftanın, piyasa beklentilerinin üzerindeki Çin büyüme rakamları ve iyi gelen verilerle başladığını bildirdi.
Bu hafta Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB ) açıklamalarının iyimserliği destekleyebileceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında 139 liranın destek, 142 liranın direnç seviyesinde bulunduğunu, altının ons fiyatında da 1.230 doların üzerinde kapanış gerçekleşmediği takdirde 1.205 doların görülebileceğini kaydetti.

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Çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Temmuz altın fiyatları...
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