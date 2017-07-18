Güneydoğu'dan 6 ayda 184 ülkeye rekor ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, bölge ihracatında artış yaşandığına dikkati çekerek, yılın ilk altı ayında bölgeden 184 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ve 2017 yılı sonunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için ihracatçıların yoğun mesai sarf ettiğini belirtti.



GAİB'den yapılan açıklamaya göre, Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli ve beraberindeki heyet GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ve Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çıkmaz, 2017 yılının ilk altı ayında ihracatta artış yaşandığını, elde edilen başarıda son dönemlerde devlet desteklerindeki gelişme ve ihracatçıların dünya pazarlarındaki ısrarlı çalışmalarının yattığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bölgemizden 2017 yılının ilk altı ayında 3 milyar 939 milyon 584 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bölge ihracatımızda Ortadoğu ülkeleri yüzde 54,1 payla ilk sırada yer almış olup AB ülkeleri 18,3 payla ikinci, Afrika ülkeleri de yüzde 10,7 ile üçüncü sırada yer almakta. Bu süreçte toplam 184 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer almakta. Bütün sektörlerimizde üretilen ürünlerimizin en iyi koşullarda dünya pazarlarında satılabilmesi için elbette ihracatçılarımız taşın altına sadece ellerini değil, bedenlerini de koymuştur. Bunun sonuçlarını almaya başladık ve 2017 yılının son alta ayında sonuçların istenilenin de üzerinde gerçekleştirilmesi için elimizden gelenleri yapacağız. Kredi Garanti Fonunun devreye girmesiyle birlikte bütün sektörlerimizde bu anlamda önemli bir rahatlama yaşanmış olup bunun üretime ve ihracatımıza yansıması da önemli olacaktır."

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli ise ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ülke ekonomisi için önemine değinerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep'in bu gelişmelerde önemli paya sahip olduğunu ifade etti.

Gergerli, ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması için büyük çabalar gösteren Gaziantepli sanayici ve iş adamları ile ihracatın arttırılması için çalışan ihracatçıları kutladı.

Bölge ekonomisinde önemli gelişmelerin sürdüğüne dikkati çeken Gergerli, "Bölge ihracatı, istihdamını ve üretimini artıyor. Bunun yanı sıra bölgede yatırımlarda tüm hızıyla devam ediyor. Elbette bu gelişmeler Türkiye adına olduğu gibi ekonomimiz adına da mutluluk verici ve moral kaynağı gelişmeler." dedi.

Gergerli'nin ziyaretine KGF Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu, Kurumsal İletişim ve Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Şeyda Yavuz ve Gaziantep Şube Müdürü Aysu Özkeçeci de katıldı.