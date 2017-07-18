İTO, FETÖ davalarına müdahil oluyor

İstanbul Ticaret Odası, İTO üyesi olan 400 bin şirket adına, FETÖ/PDY darbe girişimiyle ilgili ana davaya müdahillik talebinde bulunacak. İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, müdahil olma talebi dilekçesini 19 Temmuz Çarşamba günü (yarın) 09.00'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na sunacak.

İstanbul Ticaret Odası, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ana darbe davasına müdahillik talebinde bulunma kararı aldı.



İstanbul Ticaret Odası, İTO üyesi olan 400 bin şirket adına, FETÖ/PDY darbe girişimiyle ilgili ana davaya müdahillik talebinde bulunacak. İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, müdahil olma talebi dilekçesini 19 Temmuz Çarşamba günü (yarın) 09.00'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na sunacak.



İTO heyeti, İstanbul Adalet Sarayı önünde bir basın bildirisi ile Oda üyelerine adına dilekçede yer alan başvuru gerekçelerini yarın düzenlenecek toplantıda açıklayacak.