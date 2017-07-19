Mehmet Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi sürüyor

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışına ilişkin konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2016'da gerek iç gerekse küresel gelişmeler nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini hatırlattı.



Şimşek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin güven şokunu atlatması, ülkeye yönelik yürütülen algı operasyonunu önlemek ve yatırımcı algısını pozitife çevirmek için uluslararası ekonomi çevreleriyle sık sık bir araya geldiklerine dikkati çekti.



Gerek telekonferans yöntemiyle gerekse yüz yüze görüşmelerle yatırımcılara Türkiye ekonomisi ve reform çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini anlatan Şimşek, bu çerçevede son birkaç günde de 30'un üzerinde uluslararası fon yöneticisinin yer aldığı yatırımcı grubu ile bir araya geldiklerini bildirdi.



Burada yatırımcıların merak ettiği sorulara ayrıntılı bir şekilde yanıt verdiklerini ve ekonominin son durumunu özetlediklerini ifade eden Şimşek, "Türkiye'ye yatırımcı ilgisi sürüyor. Yatırımcılar Türkiye ekonomisine ilişkin artık bardağın dolu tarafını görüyor ve daha yapıcı bir yaklaşım içindeler" değerlendirmesinde bulundu.



"BÜYÜMEYİ VE REFORMLARI MERAK EDİYORLAR"



Yatırımcılardan çoğunlukla ekonominin makro görünümüne, erken seçim olasılığına, bütçe ve Kredi Garanti Fonu (KGF) yoluyla sağlanan desteklere ilişkin sorular geldiğine işaret eden Şimşek, şöyle devam etti:



"Yatırımcılar Türkiye'nin reform önceliklerini, KGF ve bütçe desteklerinin sona ermesi halinde büyümenin devam edip etmeyeceğini merak ediyorlar. Ayrıca bütçe açığındaki artışın devam edip etmeyeceğini soruyorlar. Yatırımcıların bütün sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin bu dönemde şoklara karşı ne kadar büyük direnç gösterdiğini ve bütün olumsuzluklara rağmen yazdığı başarı hikayesini anlattık. Seçimlerin zamanında yapılacağını net olarak ifade ettik. Birçok reformu hayata geçirdiğimizi, kalan reformlar yapılması için de önümüzde bir yıllık fırsat penceresi olduğunu ifade ettik. Reformların bir kısmının 180 günlük eylem planı içerisinde hayata geçirileceğini söyledik. Ekonominin, yaşanan gelişmeler neticesinde büyük bir sınav verdiğini ve başarı ile bu sınavdan geçtiğini anlattık. Dış talepteki toparlanma, güçlü istihdam artışı, belirsizliklerdeki azalma büyümeyi destekliyor. Ekonomideki büyüme ivme kazandı. Bu daha da ivme kazanacak çünkü özel sektör yatırımlarında artış bekliyoruz. Yatırımcılara, son dönemde verilen KGF ve vergi indirimi gibi destekler olmasa da bu ivmenin devam edeceğini belirttik."



Şimşek, yatırımcıları bütçe rakamları konusunda da bilgilendirdiklerini ifade ederek, bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 2'nin altında tutma çabasında olduklarını vurguladı.

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