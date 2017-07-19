Metro Turizm kalitesi Adıyaman’da

Metro Turizm, hizmet kalitesini Adıyaman'a da taşıdı. Metro Turizm Adıyaman Lokasyonu'nun açılış töreni, 16 Temmuz Pazar Günü, Beş Pınar Kırık Köprü Mevkii'nde bulunan Marina Dinlenme Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine; Metro Holding CEO'su Mehmet Akif Yaşın, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Metro Turizm Adıyaman İşletme Sahibi Abdülkadir Toprak ve protokol üyeleri katıldı.

"HALKA HİZMET HAKK'A HİZMETTİR"

Halka hizmet, Hakk'a hizmettir anlayışıyla çalıştıklarını belirten Metro Holding CEO'su Mehmet Akif Yaşın; "Biz Metro Holding ailesi olarak Türkiye'nin 20 milyon yolcusunu taşıyan öncelikle insana hizmet etmenin Hakk'a hizmet etmenin bir yolu olduğunu idrak ederek ve müşteri memnuniyetini Allah'ın rızasını kazanmanın yolu olduğunu bilerek, 25 yıldır ülkemize hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu büyük ailenin; Adıyaman gibi ülkemizin nadide ve değerli şehrinde hizmet verecek olmasından, Sahabe Saffan Bin Muattal Hazretlerinin gölgesinde olmaktan, şeref duyuyoruz" dedi.

ADIYAMAN'DAN SEFERLER BAŞLADI

Adıyamanlıların artık Metro Turizm kalitesi ve konforuyla seyahat edecek olmasından memnuniyet duyduklarını da vurgulayan Mehmet Akif Yaşın; "Bugüne kadar Türkiye'nin yaklaşık bin noktasında hizmet veren Metro Turizm, artık Adıyaman ve Kahta'da siz değerli hemşerilerimizin hizmetinde olacak. Bu hizmeti sunarken diğer firma arkadaşlarımızla yan yana, onlarla uyum içinde esnaflığın terbiyesi, kültürü ve ahengin içinde olmak bizim temel şiarımızdır. Burada bizi en mutlu eden şey; Adıyaman'ın güzide ve yaptıkları hizmetlerle geçmişten beridir sizin gönlünüzde taht kurmuş ailesiyle, yan yana yürümenin nasip olması oldu. Bu bizim için çok önemli. Bizde marka olarak bu güzide ailenin Adıyaman'da ve diğer şehirlerde her zaman yanıbaşında olacağız. Adıyaman halkına, Adıyaman'da okuyan öğrenci kardeşlerime Adıyaman'da çalışan memur kardeşlerime tüm Adıyamanlıya biraz daha olsun iyi bir hizmetin gelmesine vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu. Metro Holding CEO'su Mehmet Akif Yaşın, Adıyaman'dan Adana, Mersin Taşucu, Anamur, Alanya, Antalya, Fethiye, Ankara, Eskişehir, Bursa ve İstanbul'a otobüs seferlerinin başladığını da duyurdu