Ertem: Avrupa’da ekonomi savaşı çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, NTV'nin canlı yayında soruları yanıtladı. Mayıs ayında işsizliğin düşerek devam edeceğini, özellikle tarım dışında düşüş olacağını kaydeden Ertem, ikinci çeyrek işsizlik rakamlarında KGF etkisinin net olarak görüleceğini söyleyerek, bütçe konusuna ise farklı açıdan bakılması gerektiğini ve bütçe performansının yerinde olduğunu belirtti.

AVRUPA'DA EKONOMİ SAVAŞI ÇIKACAK

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı için de ECB'den faiz konusunda bir adım beklemediğini, Başkan Mario Draghi'nin Almanya karşısında Güney Avrupa'yı koruyan para politikasında ısrar ettiğini söyleyerek, görev süresinin bitmesi ardından Avrupa'da ekonomi savaşı çıkacağını söyledi.

TÜRKİYE İÇİN AVRUPA PAZARI ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye için Avrupa pazarının çok önemli olduğunu ancak yeni pazarlara da ulaşım olduğunu söyleyen Ertem, "Şartları zorlayacağız sonuna kadar ve rekabeti öne çıkarmaya çalışacağız" dedi.