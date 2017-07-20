Küçüklerin kârı zıpladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO
) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2016 yılı araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre, 2015'te 75.6 milyar TL olan üretimden net satışlar, 2016'da yüzde 8.6 artarak, 82.2 milyar TL'ye yükseldi. 2016'da satışların maliyetindeki yavaşlama ise İkinci 500'ün faaliyet kârlılığına olumlu yansıdı. 2015'te 7.4 milyar TL olan toplam faaliyet kârı, 2016'da yüzde 17.5 artarak, 8.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet kârının net satışlara oranı da aynı dönemde yüzde 8.5'ten yüzde 9.4'e yükseldi.
İLK SIRADA MODAVİZYON VAR
İkinci 500'ün ilk sırasını Modavizyon Tekstil aldı. Şirket 242 milyon 325 bin liralık üretimden satışı ile listede ilk sırada yer alırken, Marshall Boya ve Vernik Sanayi 242 milyon 182 bin lira ile ikinci oldu. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi ise 241 milyon 566 bin lira ile üçüncü sıraya yerleşti.
Araştırmanın sonuçları, sanayi kuruluşlarının 2015'te 3.8 milyar TL olan finansman giderlerinin 2016'da yüzde 16.3 artarak, 4.4 milyar TL'ye ulaştığını ortaya koyuyor. Finansman giderlerinin net satışlara oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 4.7 oldu. Geçen yıl yaşanan sıkıntılara rağmen İSO İkinci 500'ün istihdam
ı yüzde 1.4 arttı. Maaş ve ücretler de yüzde 18.2 gibi oldukça yüksek bir oranda artış gösterdi.
SANAYİCİMİZ ESAS FAALİYET ALANINA ODAKLANABİLDİ
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, araştırma sonuçlarına ilişkin, "Sanayicilerimiz 2016'da tüm zorluklara rağmen esas faaliyetlerine odaklandı. Bu bağlamda net satışlara oranla faaliyet kârlılıklarını artırmayı başarmıştır" dedi.