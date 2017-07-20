Tüketici güveni Temmuz'da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,9 oranında arttı Haziran ayında 70 olan endeks değeri Temmuz ayında 71,3 oldu.



HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 91,9 OLDU



Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,1 oranında artarak Temmuz ayında 91,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.



GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 95,7 OLDU



Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 97,3 iken, Temmuz ayında %1,6 oranında azalarak 95,7 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.



İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74,4 OLDU



İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %5,2 oranında artarak Temmuz ayında 74,4 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.



TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23,3 OLDU



Tasarruf etme ihtimali endeksi %5,8 oranında arttı. Haziran ayında 22,1 olan endeks, Temmuz ayında 23,3 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

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