140 milyarlık müjde

Maliye Bakanı Naci Ağbal
, yeni kabinenin ilk gününde, reel sektörün 140 milyar liralık KDV alacağıyla ilgili müjde verdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Genişletişmiş Başkanlar Kurulu toplantısında konuşan Ağbal, 30 yıldan uzun süredir uygulanan katma değer vergisinin (KDV) üretimi ve ihracatı örseleyici bir şekil aldığını, KDV'de reform çalışmalarının ise birkaç ay içinde somut hale geleceğini söyledi. Ağbal, KDV iadelerinin ihracatçılar için öneminden bahsederek, bunları da en kısa sürede ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini belirtti.
YÜZDE 5 BÜYÜME YAKALANIR
Bu yıl yüzde 5'lik büyümenin rahatlıkla yakalanacağını söyleyen Ağbal, bütçe açığının GSYH'ye oranında öngörülen hedefin yüzde 2 civarı olduğunu ancak aşağı çekmeye çalışacakların söyledi. Ağbal, "Önümüzdeki aylarda yapacağımız çalışmalarda bunu sağlayacağız" dedi.
FİNANSAL PİYASALAR LEHİMİZE ÇALIŞIYOR
Maliye
Bakanı Naci Ağbal, toplantıda enflasyondan mali disipline kadar birçok konuda bilgi verdi. İşte Ağbal'ın konuşmasında öne çıkan satır başları:
-Enflasyona sebep olabilecek herhangi bir vergi artışı yapmayacağız.
-Mali disiplinden asla vazgeçmeyiz.
-Beyaz eşya ve konutta yapılan vergi indirimleriyle bu sektörler hızlandı. Ekonomik toparlanma imalat sanayinin geneline yayıldı.
-Kamu maliyesi, maliye politikası konjonktürel olarak ekonomiye destek verecek ama zamanı gelince kademeli olarak bu destekler kaldırılacak.
-Siyasi belirsizliklerin ortadan kalkması, 2019'a kadar herhangi bir seçimin olmaması ve global dış konjonktürün lehimize olması sonucunda şu anda gerek döviz kurlarında gerekse faiz oranlarında belirli bir aralıkta volatilitenin azaldığı bir ortamda devam ediyoruz. Bu yıl global dış konjonktür, özellikle finansal piyasalar kanalı bizim lehimize çalışıyor.
-Merkez Bankamız enflasyon tek haneli, sürdürülebilir seviyelere gelene kadar sıkı para politikasına devam etme kararı içerinde. Maliye politikası kanalından para politikasına destek vermeye devam edeceğiz.
TİM: 38 SORUNUN 20'Sİ KDV İLE İLGİLİ
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
, ihracatçıların karşılaştığı sorunların 38 tanesinin Maliye Bakanlığı ile ilgili olduğunu belirterek, "Bu 38 sorunun 20 tanesi KDV ile ilgili. Bu bakanımızın gerçekleştirmeyi düşündüğü reformun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi. Büyükekşi, hazırladıkları rapora 3 temel beklentinin bulunduğunu kaydederek, "Öncelikle bürokrasinin azaltılması istiyoruz. Bunun yanında bakanlıklar arasında süreçlerin daha hızlı işlemesi için koordinasyonun artırılması bizler için büyük önem arz ediyor. Son olarak ihracatçılarımızın sıklıkla dile getirdiği KDV iadelerinde yaşanan gecikmelerin finansal bir yük haline gelmeden çözülmesi oldukça önemli" diye konuştu.