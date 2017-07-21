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FETÖ murakıplarına ağırlaştırılmış müebbet

Giriş Tarihi: 21.7.2017
FETÖ murakıplarına ağırlaştırılmış müebbet

Cumhurbaşkanı’na yakın isimlerle bazı işadamlarının banka hesaplarını 6 bin 106 kez sorgulayan 33 murakıpla ilgili iddianame hazırlandı. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Cumhurbaşkanı ve ailesine yakın isimler ile , , Muharrem Usta, , , Mustafa Topbaş, Celal Koloğlu, ile 'nun da aralarında bulunduğu 30 işadamının yanı sıra TÜRGEV, İHH, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Halkevleri Vakfı'nın hesaplarına usulsüzce giren 33 köstebek murakıba ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası istendi.

6 BİN 106 KEZ SORGU
İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli murakıpların MASAK veya adli mercilerin talebi olmadan inceleme yaptığı belirtilerek, "İhbar ve şikâyet olmaksızın, mağdur ve müştekilerin 17 bankada bulunan hesapları üzerinde yasa dışı ve sistematik olarak yoğunlukla 17-25 Aralık kumpas sürecinde olmak üzere 1 Ocak 2013-30 Haziran 2014 tarihleri arasında 6 bin 106 sorgu yapıldı" denildi. Şüphelilerin bilgileri Pensilvanya'ya aktardığı da belirtildi.
Murakıpların banka hesaplarını koordineli şekilde sorgulamasının organize bir eylem ve suç faaliyeti olduğu kaydedildi. İddianamede, , , Mustafa Yıldız, , Naim Kahveci, 'le ilgili birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıldan 159'ar yıla kadar hapis, diğer 26 şüpheli hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl ile 450 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.

KAMU BANKALARI İÇİN RAPOR
İddianamede, murakıp Oktay Çolak'ın kamu bankalarını zorda bırakmak için isimsiz-tarihsiz ihbar mektubunu, BDDK başkanının oluru olmaksızın işleme koyup denetim ekibi görevlendirdiği anlatıldı.
Çolak'ın Ramazan Canik ve Serhat Tiryakioğlu'nun da aralarında bulunduğu örgüt mensuplarından oluşan ekibe kamu bankalarını zorda bırakma amaçlı rapor hazırlattığı da belirtildi.

İMAM, NACİ TOSUN'UN YEĞENİ
İddianamede BDDK imamı olduğu belirtilen Utku Tosun'un Kaynak Holding'in firarı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un yeğeni olduğuna da dikkat çekildi.

FED İLE DE GÖRÜŞMÜŞLER
Murakıplardan Murat Yıldırım ve Ramazan Canik'in denetim raporu hazırladıkları Ziraat Bankası New York şubesinin Amerika Merkez Bankası (FED) ile problem yaşandığını dayanağı olmayacak şekilde öne çıkardığı ifade edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi: "Görev kapsamında olmamasına rağmen FED yetkilileriyle gizli görüşmeler yapmışlar."

BANK ASYA'NIN FONA DEVRİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
İddianamede murakıpların 'nın TMSF'ye devrini engellemek için bankanın notunu kasıtlı olarak yükselttikleri, Mart 2015'te rapor hazırlandığı, örgütün finans ayağıyla ilgili işlemleri sızdırarak kurumun müdahalesini engellemek istedikleri anlatıldı.
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FETÖ murakıplarına ağırlaştırılmış müebbet
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