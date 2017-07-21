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Tehdide inat Alman şirketlere güvence

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017
Tehdide inat Alman şirketlere güvence
Dışişleri ve 'nın Türkiye'deki Alman yatırımlarına ilişkin verdikleri gözdağına Ankara'dan yanıt gecikmedi ve Alman şirketlerin yatırımlarının dün olduğu gibi bugün de güvende olduğu vurgulandı. Almanya'nın Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'deki Alman yatırımların devam edeceğini garanti edemeyeceklerini söyledi. Hemen arkasından Alman Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, Türkiye'deki mevcut siyasi iklim nedeniyle Alman şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmalarının çok zor olduğunu söyledi. Ankara ise "talihsiz" olarak nitelendirdiği açıklamanın ardından özellikle ekonomik ilişkileri bulandırmaya yönelik ifadelerin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

HOŞ KARŞILARIZ
Başbakan Yardımcısı ise Alman şirketlerin soruşturulduğu iddialarını yalanlarken, "Türkiye'nin Daimler ve BASF'ı soruşturduğu haberleri tamamen yanlış. Alman yatırımcıları hoş karşılarız" dedi. Alman yatırımcılarla görüşen Şimşek, Türkiye'deki Alman şirkete güvence vererek, "Alman yatırımcılara kapımız açık" dedi. Türkiye geçen yıl Almanya'ya toplam ın yaklaşık yüzde 10'una tekabül eden 14 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İthalatta ise Almanya 21.5 milyar dolar ve yüzde 10.8'lik payla Çin'den sonra Türkiye'nin en büyük ortağı.

6 BİN ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR
Türkiye'de Alman sermayeli yaklaşık 6 bin şirket faaliyet gösteriyor. Türkiye'ye satılan Alman mallarının yüzde 60'lık bölümü makine, tesis, otomobil ve kimyevi ürünlerden oluşuyor. Alman otomotiv sektörü açısından Türkiye hem önemli bir pazar hem de üretim merkezi.
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Tehdide inat Alman şirketlere güvence
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