Aldatıcı reklamlara ceza yağdı!

AA muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Kurul, 2017 yılının ilk 6 ayında bin 991 dosyayı karara bağladı.

Bu dosyalardan bin 576'sı ön inceleme sonucu başvurulardaki eksiklikler ve mevzuata aykırılık nedenleriyle detaylı incelemeye değer bulunmadı. Kurulca görüşülen 425 dosyadan 51'inde mevzuata aykırılık tespit edilmezken, 362'sinde durdurma cezası, 76'sında ise idari para ve durdurma cezası verildi.

EN YÜKSEK CEZA GIDA REKLAMLARINA

Bu dönemde Kurul tarafından uygulanan toplam idari para cezası 5 milyon 850 bin liraya ulaştı. Cezaların sektörel dağılımına bakıldığında 1,7 milyon lirayla gıda ilk sırada yer alırken, bu sektörü 1,4 milyon liralık cezayla iletişim ve 1,1 milyon liralık cezayla sağlık takip etti.

Gıda sektörüne diğerlerinden daha çok yaptırım uygulanmasının öncelikli nedeni, doktor kontrolünde incelenmesi gereken rahatsızlıkların gıda takviyeleriyle tedavi edilebileceği izleniminin oluşturulduğu reklamlardan kaynaklandı.

Kurul tarafından verilen reklam durdurma cezalarında ise 145 dosyayla sağlık sektörü ilk sırada yer alırken, 127 dosyayla gıda, 43 dosyayla turizm bu sektörü izledi.

2017'nin ilk yarısında Reklam Kuruluna toplam 2 bin 205 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 944'ünün gıda, 357'sinin kozmetik, 347'sinin ise sağlık sektörü reklamlarına yönelik olduğu kayıtlara geçti. Kurula ulaşan başvuruların yüzde 67'si kamu kurum ve kuruluşları, yüzde 29'u tüketiciler, yüzde 3'ü rakip firmalar tarafından yapılırken, yüzde 1'i resen gerçekleşti.

19 üyeden oluşan Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede ülke koşullarının yanı sıra reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları dikkate alıyor. Yasa ve ilgili düzenlemelere aykırı ticari reklam ve ilanlar hakkında tüketiciler, rakip firmalar, kurum ve kuruluşlar başvurabilirken, resen de inceleme yapılabiliyor. Kurula gelen dosyalar "sağlık", "kozmetik ve temizlik ürünleri", "gıda", "iletişim hizmetleri", "teknoloji", "dayanıklı tüketim malları", "turizm", "finansal hizmetler", "tütün ve alkol", "eğitim", "enerji", "örtülü reklam" ve "diğer sektörler" olmak üzere 13 başlık altında incelenirken, kanuna aykırı reklamlara durdurma, düzeltme veya para cezası verilebiliyor.