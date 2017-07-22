İthal otolar için son 10 gün

Kendilerine danışmanlık ve avukatlık desteği vermeye devam ettiklerini belirtti. Mağduriyetler ile ilgili uzun süre yürüttükleri çalışmaların bir sonucu olarak düzenlemenin yürürlüğe girmesini sağladıklarını ifade eden Erkoç, mağdur araç sahiplerine Federasyon olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri desteği vermeye devam ettiklerini söyledi.



SAHİBİNE VERİLECEK



Aynı zamanda Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) ve OTONOMİ Başkanı Erkoç, düzenleme ile mağdur durumdaki 42 bin dolayında 3'üncü şahsın mağduriyetinin giderildiğini kaydetti. Bunlar içinde halen bir girişimde bulunmamış olanların, yetkili mercilere ve Federasyonda ilgili birimlerine başvurarak bu düzenlemeden yararlanabileceklerini vurgulayan Erkoç, "Maliye Bakanlığı'nın göstermiş olduğu değeri ödedikten sonra araçlar kendilerine iade edilecek ve bundan sonra devlet çıkışlı olmuş olacak. Bu araçlar artık hiçbir şekilde iyi niyetli 3. kişilerden alınamayacak. Araçlarını geri alacak bu kişiler, değerlendirme ve satma yetkisine sahip olacak. Gümrükteki araçlar da çürümekten kurtulacak" dedi.

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