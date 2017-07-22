TOKİ’ye rekor teklif

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ
) 15 Temmuz sonrasında İstanbul'da hayata geçirdiği üçüncü ihalede rekor kırıldı. İdarenin gelir paylaşımı modeliyle satışa çıkardığı İstanbul Arıcılar'daki Türk Telekom Arena
'ya komşu 22 bin 491 arazi ihalesinde "Arsa Satış Karşılığı İdare Payı Geliri
" yüzde 60 oldu. Arsa Satış Karşılığı İdare Payı Geliri olarak teklif edilen yüzde 60, TOKİ tarihinde rekor özelliği taşıyor.
TOKİ Başkanı Turan, arsa satış karşılığı idare payı gelirinin ise 316 milyon 200 bin TL olduğunu söyledi.
Firmaların göstermiş olduğu yoğun ilginin ülke ekonomisi göstergeleri adına da olumlu bir gelişme olduğunu belirten Turan, "Bu rekor ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ve yatırım yapılabilir güvenli bir liman olduğunun göstergesidir" dedi.
DAR GELİRLİYE KONUT
İstanbul Kâğıthane'deki arsanın ihalesine ilgili firmalar tarafından yoğun ilgi gösterildiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Arsa satış karşılığı gelir paylaşımı modeliyle satışa sunduğumuz arsanın ilk ihalesine ilgili 14 firma katılıp teklif verdi. İkinci oturuma ilgili altı firma katılıp sözlü teklif verdi.
Sözlü tekliflerden sonra yazılı teklif ilgili iki firma yaptı. Yazılı teklif de en yüksek miktarı 527 milyon bedelle Güney Gayrimenkul-Başyapı İnşaat -Elit Vizyon Yapı İnşaat iş ortaklığı verdi" diye konuştu.
TOKİ'nin kendi finansal kaynağını oluşturduğuna dikkat çeken Turan, "Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı modeli ile finansal kaynak sağlıyoruz.
Böylelikle dar gelirli vatandaşlarımız için konut üretimi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ TEKLİF 515 MİLYON LİRA
Yazılı tekliflerin verildiği son oturumda Güney-Başyapı-Elit Vizyon Yapı İş Ortaklığı ile Fuzul Yapı -İstanbul Teknik Arı İnşaat İş Ortaklığı katıldı. Yazılı teklifte en yüksek miktarı 527 milyon bedelle Güney-Başyapı-Elit Vizyon ortaklığı verdi. Fuzul Yapı-İstanbul Teknik Arı İnşaat İş Ortaklığı ise 515 milyon lira önerdi. Arsanın Kâğıthane'den geçen TEM otoyolunun hemen yanında bulunduğu söyleyen Turan, "Arsa, Hasdal Köprülü Kavşağının ve karayolunun hemen yanında ve toplu ulaşım hattının kesiştiği noktada. Bölgenin çeşitliliği, alt yapısı tamamlanmış bölgede bulunması yatırımcılarımız için yeni fırsat sunuyor" dedi.