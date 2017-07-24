Antalya'da TC kimlik numarasını vermeyene tüp yok

LPG tüplerinin el yapımı patlayıcı (EYP) dış kabı olarak kullanılmasının önlenmesine yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından Antalya'da, tüp satışı yapılırken müşterilerin T.C. kimlik numaraları ya da kredi kartı bilgileri ile ad soyad bilgilerinin kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi.



Tüp satışında boş tüpler teslim alınmadan yeni tüp teslim edilmemesi kararlaştırıldı. Uygulamaya karşı çıkan bayi ve dağıtıcılara Kabahatler Kanunu'nun ''emre aykırı davranış'' kabahatinden idari para cezası kesilecek.



UYGULAMA BAYİLERİ BÖLDÜ

Uygulamaya yeni katılan iller arasında olan Antalya'da tüp satışı yapan işyeri sahipleri, polis merkezlerine çağrılarak karar tebliğ edildi. Kepez ilçesinde başlayan uygulama tüp bayilerini böldü.

"ARADA KALIYORUZ"

Uygulamayı doğru bulmayan ve adını vermek istemeyen bir esnaf, zor durumda kaldığını söyledi. Tüp verdikleri kişilerin bilgilerini vermek istemediğinden yakınan esnaf, arada kaldıklarını söyledi.

''VATANDAŞ BİLGİLERİNİ VERMEYE YANAŞMIYOR''

Kötü niyetli kişilerin tüpteki seri numaraları kolayca yok ederek istedikleri gibi kullanabileceğini öne süren esnaf, "Tüp verdiğimiz kişilerin kimlik ve kredi kartı bilgilerini istiyoruz. Dolandırıcılık o kadar ilerlemiş ki haklı olarak vatandaş bu bilgilerini vermeye yanaşmıyor" dedi.



''UYGULAMA BENCE DOĞRU''



Uygulamayı desteklediğini dile getiren tüp bayisi Doğan Gökmen, kendilerinin değil ancak müşterilerinin sıkıntı çektiklerini söyledi.



Gökmen, şöyle konuştu:



"Müşteri bazen 'Acil' diye dükkana gelip tüpünü değiştirmek istiyor. Bilgilerini alırken zaman kaybı yaşadığı için sinirleniyor. İnsanlar bize güvendiği için bilgilerini veriyor. Ruhsatsız bu işi yapanlara insanların bilgilerini verdiğini zannetmiyorum. Tüpten bomba yapımını önlemek için bu uygulama yapılıyor. Bu uygulamayı doğru yaparsak Antalya başka illere örnek olur. Uygulama bence doğru."