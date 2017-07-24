Dünyanın en gözde otoları Türkiye’den

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de üretilen otomobiller dünyanın gözdesi oldu. Renault Clio Fransa, Toyota C-HR Japonya, Fiat Tipo ise İtalya'da en çok satan otomobiller listesinde ilk sıralarda yer aldı. İlk altı ayda Fransızların en çok sevdiği otomobil modeli Oyak Renault Bursa tesislerinde üretilen dördüncü nesil Renault Clio oldu.Bursalı Clio, 64 bin adetle Fransa'da en çok satılan modeller sıralamasında bir numara oldu.Clio, 2016'da da en çok satan model olmuştu. Türkiye, Clio'nun ana üretim merkezi konumunda bulunuyor. Ağırlıklı olarak Oyak Renault Bursa tesislerinde üretilen Clio'nun küçük bir bölümü ise Fransa'da Flins'te üretiliyor.Clio, Avrupa'da da en çok satan üçüncü model. İlk beş ay sonuçlarına göre Clio'nun toplam satışları yüzde 8 artışla 147 bin adede yükseldi. Fransa'da en çok satanlar listesinde Peugeot 208, 54 bin adetle ikinci, Peugeot 2008, 38 bin adetle üçüncü, Peugeot 308, 37 bin 860 adetle dördüncü sırada yer aldı. Renault'nun en çok satan modeller sıralaması giren ikinci modeli ise Captur oldu. Captur, 37 bin 479 adetle beşinci sırada bulunuyor.Bursa'da Tofaş tesislerinde üretilen Fiat Tipo da, İtalya ve Avrupa'da performansıyla dikkat çekiyor. Bursalı Fiat Tipo yılın ilk beş ayında 61 bin 902 adet satıldı. Tipo satışları yüzde 258 gibi yüksek seviyede arttı.Sakarya'daüretilen Toyota C-HRda Japonların gözdeotomobil modelleriarasında yer aldı. C-HR,ilk altı ayda 79 bin 303adet satıldı. C-HR,Japonya'da en çoksatan üçüncü modelioldu. İlk sırada ise 91bin 246 adetle ToyotaPrius, 84 bin 211 adetleNissan Note bulunuyor.Yılbaşından bu yanasatışlarını her ay artıranC-HR'nin birinci sıradabulunan Prius ve ikincisırada bulunan Noteile aradaki farkı hızlakapattığı dikkat çekiyor.C-HR'nin Avrupa'dakitalebi de giderek artıyor.Aylık satışları 10 binadetlere çıkan C-HRbeşayda toplam 51 binadet satttı.