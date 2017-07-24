Dünyanın en gözde otoları Türkiye’den

Türkiye'de üretilen otomobiller dünyanın gözdesi oldu. Renault Clio Fransa, Toyota C-HR Japonya, Fiat Tipo ise İtalya'da en çok satan otomobiller listesinde ilk sıralarda yer aldı. İlk altı ayda Fransızların en çok sevdiği otomobil modeli Oyak Renault Bursa tesislerinde üretilen dördüncü nesil Renault Clio oldu.
Bursalı Clio, 64 bin adetle Fransa'da en çok satılan modeller sıralamasında bir numara oldu.
ANA ÜRETİM MERKEZİ
Clio, 2016'da da en çok satan model olmuştu. Türkiye, Clio'nun ana üretim merkezi konumunda bulunuyor. Ağırlıklı olarak Oyak Renault Bursa tesislerinde üretilen Clio'nun küçük bir bölümü ise Fransa'da Flins'te üretiliyor.
Clio, Avrupa'da da en çok satan üçüncü model. İlk beş ay sonuçlarına göre Clio'nun toplam satışları yüzde 8 artışla 147 bin adede yükseldi. Fransa'da en çok satanlar listesinde Peugeot 208, 54 bin adetle ikinci, Peugeot 2008, 38 bin adetle üçüncü, Peugeot 308, 37 bin 860 adetle dördüncü sırada yer aldı. Renault'nun en çok satan modeller sıralaması giren ikinci modeli ise Captur oldu. Captur, 37 bin 479 adetle beşinci sırada bulunuyor.
SATIŞLAR ARTIYOR
Bursa'da Tofaş tesislerinde üretilen Fiat Tipo da, İtalya ve Avrupa'da performansıyla dikkat çekiyor. Bursalı Fiat Tipo yılın ilk beş ayında 61 bin 902 adet satıldı. Tipo satışları yüzde 258 gibi yüksek seviyede arttı.
FARKI HIZLA KAPATIYOR
Sakarya'da
üretilen Toyota C-HR
da Japonların gözde
otomobil modelleri
arasında yer aldı. C-HR,
ilk altı ayda 79 bin 303
adet satıldı. C-HR,
Japonya'da en çok
satan üçüncü modeli
oldu. İlk sırada ise 91
bin 246 adetle Toyota
Prius, 84 bin 211 adetle
Nissan Note bulunuyor.
Yılbaşından bu yana
satışlarını her ay artıran
C-HR'nin birinci sırada
bulunan Prius ve ikinci
sırada bulunan Note
ile aradaki farkı hızla
kapattığı dikkat çekiyor.
C-HR'nin Avrupa'daki
talebi de giderek artıyor.
Aylık satışları 10 bin
adetlere çıkan C-HRbeş
ayda toplam 51 bin
adet satttı.