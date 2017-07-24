İkinci elde rekor geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Yılın ilk altı ayında sıfır otomobil pazarı yaklaşık yüzde 8.6 küçülürken, aynı dönemde ikinci el otomobil pazarı yüzde 6 büyüdü. TÜİK verilerine göre Ocak-Mayıs ayı döneminde ikinci el pazarında 2 milyon 87 bin 708 adet otomobil el değiştirdi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1 milyon 962 bin 868 adet olmuştu. Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, ikinci el pazarında en hareketli dönemi yaşadıklarını söyledi. Ramazan Bayram'ı öncesi yaşanan hareketliliğin şimdi de Kurban Bayramı'nda yaşandığını ifade eden Denizaşan, yıl sonunda ikinci el otomobil pazarının 6-7 milyon adet aralığında kapanacağını tahmin ettiklerini ifade eden Denizaşan, "Otoshops olarak yıl sonu satış hedefimiz 6 bin adetti. Ancak altı ayda 4 bin adede ulaştık" dedi.Denizaşan, pazarın yükselmesini sağlayan etkenlerden birisinin de kurumsal firmalar olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "İkinci el otomotiv pazarında kurumsal firmaların çoğalması ile araç almak isteyenlerin güven ve kaliteyi tercih etmesinin yanı sıra tüm işlemleri tek noktadan gerçekleştirilerek zamandan tasarruf sağlamaları da satışlara olumlu olarak yansıyor."Türkiye ikinci el pazarında satışların 4-5 yaşındaki araçlarda yoğunlaştığı görülüyor. Dizel araçlara olan talepte düşüş gözlense de benzinliye göre daha fazla rağbet ediliyor. Sedan araçlar her zamanki gibi ülkemizde en çok tercih edilen kasa tipi olarak öne çıkıyor. Son yıllarda renk tercihinde beyaz araçlar önde görünüyor.