IMF'den flaş Türkiye açıklaması

IMF'nin değerlendirmesinde, 2016 yılının son çeyreğinde ve 2017'nin ilk çeyreğinde -ardı ardına dört öeyreklik ılımlı daralmanın ardından- ihracatın güçlü bir şekilde toparlandığı ifade edildi.

Kurum, Euro Bölgesi'nde ticaretin iyileşmesiyle birlikte Türkiye'ye ilişkin dış talebin daha güçlü olmasını tahmin ediyor.

Dünya ekonomisindeki iyileşmenin ivme kazandığı vurgulanan raporda, 2017 ve 2018 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 3,5 ve 3,6'da sabit bırakıldı.

"TÜRKİYE'NİN İHRACATI GÜÇLÜ TOPARLANDI"

IMF'nin raporunda Türkiye'ye ilişkin tek değerlendirmeye ise "Yükselen ve Gelişen Avrupa" başlığı altında yer verildi.



Söz konusu ülke grubundaki büyümenin, Türkiye'ye ilişkin pozitif beklentilere paralel olarak hızlanacağı belirtilen raporda, "Türkiye'nin ihracatı 2016'nın son ve 2017'nin ilk çeyreğinde güçlü toparlandı" ifadesi kullanıldı.



Raporda ayrıca Türk mallarına yönelik dış talebin Avro Bölgesi ülkelerine yönelik olumlu beklentilerle artabileceğine işaret edildi.



Buna karşın, sınırlı sayıda ülkenin yer aldığı büyüme beklentileri tablosunda Türkiye'ye yer vermeyen IMF, nisanda yayınladığı bir önceki raporda Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 3,3 genişleyeceği öngörüsünde bulunmuştu.