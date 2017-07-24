Maliye Bakanı Ağbal'dan iki müjde!

İşletme sahibinin ailevi harcamaları dahil bütün giderlerini kazancından düşebilmelerine yönelik çalışma yapacaklarını açıklayan Ağbal "Diyelim ki bir kunduracı işletme hesabı esaslarına göre defter tutuyor. Onun da belki belli ailevi harcamalarını işletme gelirinden düşmesine imkân verebiliriz. Ama bunun şartları, kuralları ne olabilir, buna bir harcama tavanı getirilebilir mi? Bunu tartışmak lazım. Bu yolla aslında kayıt dışılıkla da mücadele etmiş oluruz. Arkadaşlara talimat verdim özellikle gelirden düşülebilecek harcamaların genişletilmesi ve ailevi harcamalarında belli oranlar dahilinde gelirden düşürebilmesiyle ilgili belli bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

VERGİDE İNDİRİM SİNYALİ

Bakan Naci Ağbal, yüzde 20 seviyesinde bulunan kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesi konusunun da yine tartışılması gereken bir konu olduğunu söyledi. Global krizden sonra ülkelerin arasındaki ekonomik rekabet içerisinde vergi rekabetinin gittikçe önem kazandığına dikkat çeken Ağbal şunları söyledi: "Trump'ın bir anda kurumlar vergisini düşürmesi tesadüf değil. Biz 2006 yılında kurumlar vergisi oranını yüzde 33'den yüzde 20'ye indirdik. Ama geçen gün bir tablo çıkarttım, şimdi bizden daha aşağı olan ülkeler var. Bence tartışmamız lazım. Kurumlar Vergisi oranı Türkiye'de son derece önemli bir faktör. Mesela İrlanda'da yüzde 12, Macaristan'da yüzde 19. Farklı farklı oranlar var."

GÜZEL RAKAMLAR GELİYOR

15 Temmuz darbe girişiminin ekonomi üzerindeki olumsuz izlerinin silindiğini belirten Ağbal "Verilerdeki iyileşmenin 15 Temmuz'a göre geldiği seviyeden bahsetmiyoruz. Mesela kapasite kullanım oranı. Küresel kriz sonrası, yani 2009 sonrası en iyi rakam. Sanayi üretim endeksi son 8 aydır sürekli artıyor, 2014 Mayıs ayından bu yana en iyi rakam. 15 Temmuz'a döndük mü demiyoruz, 15 Temmuz'u da aşan bir periyotta ekonomide güzel rakamlar geliyor" dedi.

DIŞ KONJONKTÜR İYİ GİDİYOR

Dış konjonktürün Türkiye için 2017'nin Mart'ından itibaren çok iyi gitmeye başladığını söyleyen Ağbal "Bana göre gerek ABD tarafında, gerek AB tarafında parasal genişlemenin yavaşlatılması konusunda daha ihtiyatlı bir tutum sergilenecek. Bu en fazla bizim işimize yarayacak, çünkü küresel dış konjonktürde özellikle faiz artırımına bağlı veya finansal piyasalardaki sıkılaştırmaya bağlı gelişmelerde Türkiye olarak en fazla biz etkileneceğiz" dedi.

YAPILANDIRMADAN 5.5 MİLYAR TL

Yılsonunda bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1.9 seviyesinde olması için çalıştıklarını kaydeden Ağbal "Yeniden yapılandırma kanunu yaptık, bu kanunun önümüzdeki aylarda taksit ödemeleri gelecek, yani bütçedeki koyduğumuz yılın başında 1.5 milyar lira bütçede öngörmüştük, şu ana kadar gelen rakam 5.5 milyar liraya geldi. Taksitlerle burada 8-9 milyar liraya kadar çıkabiliriz. Özelleştirme uygulamalarına yoğunlaştık" dedi.

Ağbal, Almanya ile yaşanan gerginlikle ilgili "Avrupa'nın şu dönemde birtakım açmazları da var. Bir seçim dönemi. Belki bugün için bir kazanç gibi yapılıyor ama, bence tarihi bir hatadır" diye konuştu.

ZORDA OLANIN YANINDAYIZ

Devletin sağladığı olağanüstü imkanlara rağmen adeta devlete meydan okurcasına 'borcumu ödemiyorum' diyenlerin üzerine gideceklerini vurgulayan Ağbal, "Gerçekten zor durumdaysa bu insanlara yapılandırmaya müracaat etmemiş olsa bile tecil müessesini kullanacağız. Ama baktık tıkır tıkır araba, ev alıyor oh işler çıtırında. Eğer üzerine gitmezsem vatandaş bana hesap sorar" dedi.

AÇGÖZLÜLÜKLE TEDEŞ'İ HER YERE KURMUŞLAR

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile ilgili daha önce yaptığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine Bakan Ağbal "Sözlerimin arkasındayım. Gerekli uyarılar ve uyarıcı levhalar konulmadan TEDES uygulamalarının yapılması haksızlıktır. Bir kamu kaynağı harcamadan bir ceza sistemi kuruyorum. Sonra bir gördük ki bunu belediyeler şirketlere devretmiş. Bir de aç gözlülük diyeceğim aç gözlülük olunca da her yere kurmuşlar onu" dedi.

KDV REFORMU 1 OCAK'TA BAŞLARSA ÇOK GÜZEL OLUR

Maliye çalışanlarının KDV reformu konusunda inceleme yapmak için İngiltere'ye gittiğini ve 4-5 gün orada kalacaklarını ifade eden Ağbal "Şu ana kadar TÜSİAD'dan bir sunum aldık, Vergi Konseyi'nden bir sunum aldık, bugün TİM'den bir sunum aldık, MÜSİAD'dan bir sunum aldık. Vallahi ben 1 Ocak 2018'de eğer böyle bir milat kabul edip kronometreyi sıfırdan açabilecek bir sistem yapabilirsek vallahi çok güzel olur" diye konuştu.

ÇOK PARA 'BARIŞTI' AMA RAKAM SÖYLEYEMEM

Star'ın haberine göre Maliye Bakanı Ağbal, Varlık Barışı ile ilgili düzenlemenin 2016 Ağustos'ta yapıldığını hazırtarak, "Birinci süre 31.12.2016'da doldu, Bakanlar Kurulu yetkisini kullandı 30 Haziran'a kadar süreyi uzattık. Dolayısıyla varlık barışı kanunu kapsamındaki başvuru süresi tamamlandı. Rakam veremem ama bankalar üzerinden çok büyük para girişi oldu. Buna kara para gibi eleştiri yapanlar oldu. Vatandaşlarımız bildiğimiz kanallardan örneğin Barclay Bank'taki parasını gösterdi" dedi.

BU DRONE'LARA MI ÖTV GETİRSEK DİYORUM

Otomotivden alınan ÖTV ile ilgili bir çalışma yapıp yapmadıkları sorusuna ise Maliye Bakanı Naci Ağbal, şu yanıtı verdi: "Şu aşamada genel anlama Maliye Bakanlığı olarak ÖTV'yle ilgili geniş kapsamlı bir çalışmamız yok. Ben, sadece 'Bu dronlara mı ÖTV getirsek' diye düşünüyorum. Bu dronların sayısı artıyor. Dronda ÖTV yok, dolayısıyla bu dronlar uçuyor havada. Dronların da ÖTV'si yok, dolayısıyla ÖTV gelebilir onlara."