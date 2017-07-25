Hizmet ve perakende sektörlerine güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz ayı 'Sektörel Güven Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 98,8 iken, Temmuz ayında yüzde 5 oranında artarak 103,7 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6,3, yüzde 7,2 ve yüzde 2,2 arttı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 107,3 DEĞERİNE YÜKSELDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Temmuz ayında yüzde 6,6 oranında artarak 107,3 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükseliş; son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 14,6 ve yüzde 6,2 artarken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 0,5 azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 85,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 86,7 iken, Temmuz ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 85,5 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı endeksleri sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1,5 azaldı.