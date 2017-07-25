Michael Kors, Jimmy Choo’yu satın alıyor

Financal Times'ın haberine göre, Michael Kors, nisan ayında kendini satışa çıkaran İngiliz ayakkabı ve lüks moda ürünleri üreticisi Jimmy Choo'yu 896 milyon sterlin, yaklaşık 1.17 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaştığını açıkladı. Özellikle stiletto ayakabbıları ve aksesuarlarıyla bilinen Jimmy Choo, şirketin değerinin gitgide artması ve baş yatırımcı JAB'nın önceliğini tüketim mallarına vermek istemesi nedeniyle satışa çıkarılmıştı.

JAB Luxury GmbH, Alman milyarderler Reimann ailesinin yatırım kolu olarak biliniyor ve % 70 ile Jimmy Choo'da hâkim hisseye sahip. Singapur ve Kuveyt merkezli fonların da % 5.2 civarında Jimmy Choo hissesi bulunuyordu. Şirket personeli ise % 3 ortaklığa sahip. Michael Kors'un satın almayı CitiGroup ve Bank of America Merrill Lynch ile yürüttüğü belirtiliyor.