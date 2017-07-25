Türkiye rüzgârda üs olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneşten sonra rüzgâr alanında da tarihi bir ihaleye hazırlanıyor. YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) stratejisinin ikinci projesi için dünyanın en büyük rüzgâr türbini üreticileri 1000 megavatlık tesis yarışmasında ilk tekliflerini perşembe günü verecek. Ağustosta ise açık eksiltme yöntemiyle ihale düzenlenecek. İhaleye yerliyabancı çok sayıda yatırımcının katılması bekleniyor. İhaleyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bu proje, dünya çapında yatırımcılar için, büyüyen, dinamik Türkiye pazarının yanında, bu bölgede gelişmekte olan, yakın gelecek için büyük potansiyel teşkil edecek diğer pazarlara ulaşım açısından da büyük avantaj sağlayacak. Türkiye olarak firmalara sağladığımız bu avantaj sayesinde hem güneş hem de rüzgâr teknolojileri alanlarında üretim üssü haline geleceğiz" dedi.



HEDEF TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Albayrak'ın hazırlattığı YEKA stratejisi doğrudan teknoloji transferini hedefliyor. Sadece enerji değil, enerji teknolojileri alanında da dışa bağımlılığı ve cari açığı düşürmeyi hedefleyen modelle enerji alanları; fabrika kurma, yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma, yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma şartlarıyla yarışmaya açılıyor. Türkiye son yıllarda rüzgâr türbin kanadı ve kule üretimi konusunda fabrika yatırımlarını çekse de bu iki alanın kapasitesi montaj ile sınırlı kaldı. YEKA yarışması ile ilk defa teknoloji alanında da yerli üretim sağlanacak.



YÜZDE 65 YERLİLİKLE FABRİKA

Buna göre, ihaleyi kazanan firma yüzde 65 yerlilik oranıyla 100 milyon doların üzerinde yatırım ile rüzgâr türbini üretecek fabrika yatırımını gerçekleştirecek. Fabrikada en az 2.3 megavat gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgâr türbini üretimi gerçekleştirilecek. YEKA'larda kurulacak olan yerli rüzgâr türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 mw/yıl rüzgâr türbini üretim kapasitesine sahip olacak. Fabrika sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay içinde yapılacak.



TÜRK MÜHENDİS VE AR-GE ŞARTI

Rüzgâr teknolojileri alanında Türk mühendisler ve üniversitelerle Ar-Ge yapılacak. Buna göre, yüzde 80 yerli mühendis çalıştırma zorunluluğa da ihalenin şartlarından biri olarak dikkat çekiyor.



EN AZ 1 MİLYAR DOLAR

Rüzgâr YEKA'sı yarışmasını kazanacak firma, 1 milyar doların üzerinde tesis yatırımı yapacak. Yerli RES'lerin işletmeye girmesiyle birlikte her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek. Bununla da 1.1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak. Böylece Türkiye, rüzgârda da 1000 mw ile dünyada bu alandaki en büyük projelerden birisine imza atmış olacak. Kurulacak rüzgâr tesisleri sayesinde ortalama 1.5 milyon ton CO2/yıl emisyon azaltımı sağlanacak.



DEV İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yarışmayı kazanan firma, Türkiye'yi rüzgâr türbini alanında teknoloji üretim merkezine dönüştürecek. Ar-Ge faaliyetleri yapmayı da taahhüt etmiş olacak. Kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünden olmak üzere toplam 5 alanda 10 yıl boyunca, yüzde 80'i Türk mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyeti yürütecek. Her yıl için bu faaliyetlere 5 milyon dolar ayıracak. Fabrika ile RES'lerin kurulumu ve işletilmesi, Ar-Ge faaliyetleri dikkate alındığında, rüzgâr YEKA'sı yaklaşık 3.750 kişilik bir istihdam sağlayacak.