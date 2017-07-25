Türkiye’de ‘ev’lendiler

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından Türkiye'de konut alımında frene basan fakat, siyasi istikrarı kalıcı hale getiren 16 Nisan referandumunun ardından tekrar harekete geçen yabancılar, haziran ayında ise adeta sektörü sırtladı. Yabancıların Türkiye'deki konut alımı haziranda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.8 ile 19 ayın en yüksek artışını sergiledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı haziranda bin 926'ya ulaştı. 2017'nin ilk 6 ayında ise yabancıya yapılan satış yüzde 2.3 artarak 9 bin 595 olarak gerçekleşti. Haziranda Türkiye genelinde 97 bin 579 konut satıldı. Yılın ilk altı ayında satılan konut ise geçen yıla göre yüzde 3.7 artarak 654 bin 363 oldu.
VATANDAŞLIK ETKİSİ BÜYÜK
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım
, yabancıya konut satışının çok ciddi artış gösterdiğini kaydederek, "Sektör olarak bu artışı bekliyorduk. Çünkü, Mütekabiliyet Yasası kapsamında yabancı yatırımcılara sağlanan KDV avantajı ve yapısal destekler bu artış miktarını destekledi" dedi. Durbakayım, yabancı satış grafiğinde 3 aydır yaşanan artışın, 2015'teki 23 bin rekoruna doğru gidileceğini gösterdiğini belirtti. Durbakayım, sektör olarak beklentilerinin sadece yabancıya satışların değil, toptan satışların da yine rekor seviyelere çıkması olduğunu vurguladı.
YÜKSELİŞ YILIN İKİNCİ YARISINDA DA SÜRER
Yabancıya konut satışında umut verici rakamlar söz konusu. Hem hükümetimizin verdiği KDV muafiyeti ve vatandaşlık teşviklerinin, hem de gayrimenkul şirketlerinin yurt dışına yönelik çalışmaları, meyvelerini vermeye başladı. Yılın ikinci yarısında da bu yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. 2017 yılı sonunda gayrimenkul sektöründe satışların yine bir rekora imza atacağı görüşündeyiz.
Ülke uyruklarına göre en çok satış 612 konutla Suudi Arabistan
'a yapılırken, bunu 239 konutla Irak
, 136 konutla Kuveyt, 115 konutla Rusya
ve 87 konutla İngiltere
takip etti. Yılın ilk yarısında ülke uyruklarına bakıldığında da ilk sırayı Irak aldı.