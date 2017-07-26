Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ne kadar? İşte ...

Giriş Tarihi: 26.7.2017 09:15 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 09:31
Altın fiyatları ne kadar? İşte 26.07.2017 altın fiyatları...

26 Temmuz Çarşamba gününe nasıl başladı? Vatandaşlar büyük bir merakla altın fiyatlarının dengesini araştırıyor. Ülkemizde hediyelik eşya olarak en çok kullanılan nesne olan altının fiyatları sürekli yakından takip ediliyor. ne kadar? ? gibi soruların yanıtları haberimizde... ()

Yaz aylarının da gelmesiyle ülkemizde düğün mevsimleri başladı bununla birlikte vatandaşlar hediyelik eşya olarak altına yoğun ilgi gösteriyor. Yatırım olarak da nitelendirilen altının fiyatları ve Kapalıçarşı'daki gelişmeler sürekli araştırılan konuların başında geliyor. İşte altın ne kadar? ne kadar? sorusunun yanıtı ve 26.07.2017 ...

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 143,90 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 236,00 lira, Cumhuriyet altını 963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 143,90 liradan işlem gördü.

Haftanın ilk işlem gününde 142-144 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 143,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 143,6 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını da 965 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da güne kazançla başlamasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.255,20 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının bugün yatay bir seyirle günü tamamlayabileceğini belirterek, "ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayabileceği yönündeki haberlerin fiziki altın talebini artırdığını düşünüyoruz. Yatırımcıların dün güvenilir liman olarak altını tercih ettiğini söyleyebiliriz. Ancak altın fiyatları bugün yatırımcısına kısa vadeli satış fırsatı verebilir. Çünkü yarın akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararından sonra altın fiyatlarında gerileme görebiliriz." ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Turkcell’le Başarı Hikayeleri: Vaillant Grup
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları ne kadar? İşte 26.07.2017 altın fiyatları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz