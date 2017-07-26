BDDK Akben: Mevduat faizlerindeki gerileme kredi faizlerine olumlu yansıyacak

Akben, Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu'nun piyasalarla buluşması dolayısıyla Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Katılım bankacılığında bu tür ürünlerin çıkmasına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Akben, bu tür ürünlerin son derece olumlu olduğunu, sektörün finansa erişimi ve genişlemesi açısından da önem arz ettiği söyledi.

Akben, katılım bankacılığında ürün sayısının fazla olmadığını ifade ederek, bu tür ürünlerin geliştirilmesinin sektöre katkı sağlayacağını vurguladı.

İkinci çeyrek bankacılık karlılıklarına yönelik öngörülerine ilişkin soru üzerine Akben, bankacılık sektörünün sağlamlığını ve karlılığını 2 yıldan beri olumlu şekilde devam ettirdiğini söyledi.

Akben, "Sektörün sağlamlığında da, karlılığında da hiçbir sorun yok. Geçmiş yıllara bakıldığında son derece tutarlı. Sürekliliğin de devam edeceği zaten görülüyor. Rakamlara da yansımış durumda. Bunun bir müddet daha devam edeceği aşikar." şeklinde konuştu.

"YÜKSEK FAİZ, YATIRIMCILAR AÇISINDAN HER ZAMAN OLUMLU BİR ŞEY DEĞİL"

Mehmet Ali Akben, "Mevduat faizi yarışı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, bu konularda geçen günlerde bankalarla çeşitli toplantılar yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Faizin yüksekliği yatırımcı açısından da, kredi faizlerine yansıması açısından da bir olumsuzluk arz ediyor. Piyasanın da kendi düzeni var. Yüksek faiz, yatırımcılar açısından her zaman olumlu bir şey değil. Bankalarımızın ellerinin rahatlaması için birtakım düzenlemeler yaptık. Bankalarımız da bu konu üzerinde son derece hassas davranıyor. Bunun zamanla gerilemeye başlayacağını hep beraber göreceğiz."

"MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ GERİLEME KREDİ FAİZLERİNE OLUMLU YANSIYACAK"

BDDK Başkanı Akben, kredi faizlerine ilişkin bir soruya, "Mevduat faizlerindeki gerileme kredi faizlerine olumlu yansıyacak. Aynı zamanda Türk lirası kredi büyümesindeki ve KGF kredilerindeki büyümede son haftalarda gördüğümüz kadarıyla biraz gerileme, yavaşlama başladı. Bunların da kredi faizlerine olumlu yansıyacağını söyleyebilirim." karşılığını verdi.

İstanbul Finans Merkezi Projesi çerçevesinde ürün çeşitliliğinin önemli olduğunu vurgulayan Akben, "Biz yurt dışından kaynak çeken bir ülkeyiz. Tasarruf açığımız var. Yurt dışından sendikasyon, tahvil ve benzeri kaynaklarla sağlıyoruz. Son derece olumlu görüyoruz. Bilhassa faizsiz portföy tarafında Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin buna daha cazip bulduğunu düşünüyoruz. Onlar açısından da bu önemli. Türkiye'deki yatırımcılar açısından da, faize duyarlı kesim açısından da önemli. Bunların artmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.