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Ekonomi Haberleri
FED, faiz kararını açıkladı!
FED
,
faiz
kararını açıkladı!
DHA
Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2017
21:09
Güncelleme Tarihi: 26.7.2017
21:16
Amerikan Merkez Bankası (
FED
) bugünkü toplantısı sonucunda gösterge
faiz
i ve para politikasını değiştirmeme kararını açıkladı.
Detaylar birazdan...
BUGÜN NELER OLDU
SİTENE EKLE
CROPY
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