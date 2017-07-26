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, kararını açıkladı!

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 21:09 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 21:16
FED, faiz kararını açıkladı!

Amerikan Merkez Bankası () bugünkü toplantısı sonucunda gösterge i ve para politikasını değiştirmeme kararını açıkladı.

Detaylar birazdan...
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FED, faiz kararını açıkladı!
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